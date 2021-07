Se usate Backup e Sincronizzazione di Google Drive avete una scadenza da memorizzare

All’inizio di quest’anno il team di Google ha annunciato che avrebbe unificato le app Backup e Sincronizzazione e Drive File Stream per desktop, fondendole nella nuova app Drive per desktop, che riunisce la maggior parte delle funzionalità di entrambe.

Il colosso di Mountain View ha anche precisato che gli utenti di Backup e Sincronizzazione avrebbero dovuto passare alla nuova app Drive e ora sappiamo che ciò accadrà a ottobre.

Ecco la roadmap del passaggio da Backup e Sincronizzazione a Drive

Nelle scorse ore, infatti, Google ha pubblicato sul blog ufficiale un post con cui rende noti alcuni dettagli sulle novità in arrivo per gli utenti di Backup e Sincronizzazione:

a partire dal 19 luglio 2021 Backup e Sincronizzazione supporterà una procedura guidata per aiutare gli utenti a passare a Drive per desktop

dal 18 agosto 2021 tutti gli utenti ancora su Backup e Sincronizzazione inizieranno a ricevere notifiche con cui saranno invitati a passare a Drive per desktop

a partire dall’1 ottobre 2021 non sarà più possibile accedere al servizio e per continuare ad usufruire della sincronizzazione con Drive e/o Google Foto sarà necessario passare a Drive per desktop

Il team di Google ci tiene a ricordare che Drive per desktop è un client di sincronizzazione unificato che offre un’esperienza coerente a chiunque utilizzi Drive, sia per lavoro che per istruzione o per scopi personali, consentendo di sincronizzare e accedere rapidamente ai contenuti direttamente da Mac o PC e ciò in molti casi può fare risparmiare tanto tempo.

Inoltre Drive per desktop sincronizza automaticamente anche i file locali sul cloud in background, riducendo al minimo il tempo necessario per attendere la sincronizzazione dei file, liberando spazio sul disco rigido e risparmiando larghezza di banda di rete.

Questa novità si applicherà a tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic, G Suite Business e a chiunque abbia un account Google personale.