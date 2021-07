Ecco come seguire in diretta il volo nello spazio di Virgin Galactic

Per Virgin Galactic è arrivato il momento della verità: alle ore 15 italiane Richard Branson e tre dipendenti dell’azienda saranno lanciati ai limiti dello spazio a bordo di questo velivolo.

L’evento sarà seguito in diretta sui canali social dell’azienda con la partecipazione di Stephen Colbert e per l’occasione sarà eseguito anche un nuovo singolo.

Una nuova missione per Virgin Galactic

Questo volo rappresenta una delle ultime missioni di prova della compagnia prima di dare il via all’attività commerciale del turismo spaziale il prossimo anno.

La missione odierna, soprannominata Unity 22, segnerà il quarto volo di Virgin Galactic nello spazio con il trasporto di persone e avrà oggi il suo equipaggio più numeroso: quattro persone, tra cui Branson, testeranno l’esperienza della cabina dell’astronauta e due piloti saranno nella cabina di pilotaggio.

L’aereo WhiteKnight decollerà da un aeroporto in New Mexico, trasportando un’astronave a propulsione a razzo chiamata VSS Unity, con Branson e altri a bordo e circa 40 minuti dopo il decollo, Unity cadrà dal centro della nave madre e accenderà il suo motore a razzo pochi istanti dopo per inviare Branson e l’equipaggio al limite dello spazio, a circa 55 miglia di altezza, per alcuni minuti di assenza di gravità. Unity quindi tornerà su una pista di atterraggio a Spaceport America, proprio come qualsiasi normale aereo commerciale.

Unity 22 rappresenta un significativo passo in avanti per le ambizioni di Virgin Galactic per il turismo spaziale, un mercato in rapida espansione rivolto a ricchi alla ricerca di emozioni forti.

La società, fondata nel 2004, è già riuscita a vendere circa 600 biglietti, ciascuno dei quali ha un costo di circa 250.000 dollari e ciò conferma che si tratta di un settore dalle grandi potenzialità.

Come apprendiamo da The Verge, se siete curiosi di seguire l’evento di lancio in diretta streaming di Virgin Galactic potrete sfruttare uno dei tre seguenti canali:

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.