I gadget imperdibili per tifare l’Italia contro l’Inghilterra nella finale degli Europei

Il sogno è a portata di mano. Dopo il successo ai calci di rigore contro la Spagna, la Nazionale azzurra sogna di completare l’impresa a Wembley contro i padroni di casa inglesi. Non sarà ovviamente una partita semplice, nessuno lo mette in dubbio, ma tutti insieme potremo aiutare i ragazzi di Roberto Mancini a conquistare una vittoria che avrebbe dell’incredibile.

E dopo avervi presentato la lista dei maxischermi dove vedere Italia-Inghilterra, vi mostriamo ora alcuni dei gadget da avere assolutamente con sé nella serata di domenica per tifare gli Azzurri e trascinarli a un successo epico contro la Nazionale britannica.

Gadget per tifare l’Italia contro l’Inghilterra nella finale di Euro 2020

Ecco l’elenco dei gadget irrinunciabili per sostenere la Nazionale italiana contro l’undici inglese nei 90 minuti (e oltre?) della finale di domenica 11 luglio.

Maglia Italia vincitori Europeo

Un conto è fare il tifo con indosso un anonimo vestito acquistato al centro commerciale più vicino, un altro è farlo con la maglia dell’Italia che preannuncia la vittoria degli Europei. Disponibile in varie colorazioni, 100% cotone.

Acquistala oggi su Amazon al prezzo di 18,49 euro

Maglia Italia con logo scudetto

Su Amazon è la maglia più venduta in questi giorni: lo scudetto, simbolo dell’orgoglio tutto italiano, cucito sopra la scritta bianca Italia. Disponibile in più taglie, per uomo, donna e bambini.

Compra la maglia dell’Italia con lo scudetto su Amazon al prezzo di 14,99 euro

Tromba da stadio con pompa manuale

In piazza, nei parchi o negli stadi, non rinunciare a tifare l’Italia nella finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra con una fragorosa tromba da stadio. Se non ti dai alla pazza gioia in queste serate, quando mai lo farai?

La tromba da stadio è in vendita su Amazon a soli 10,90 euro

Bandiera dell’Italia

Il quarto e ultimo gadget che ti invitiamo ad acquistare è la bandiera dell’Italia. Il tricolore ha accompagnato le notti magiche degli italiani per quasi un mese: se ancora non ce l’hai, non aspettare oltre!

La bandiera dell’Italia è in offerta su Amazon al prezzo di 5,79 euro