Le Samsung Galaxy Buds 2 si mostrano a 360 gradi grazie a un leak

Il prossimo mese Samsung terrà il suo annuale evento Unpacked in cui ha in programma di presentare una miriade di nuovi dispositivi per rimpolpare le fila della propria famiglia Galaxy e le Galaxy Buds 2 rientrano tra questi.

Ecco le Galaxy Buds 2 a 360 gradi

Proprio nella giornata di ieri, infatti, vi abbiamo mostrato alcune Gif animate che mostrano il prossimo Samsung Galaxy Watch 4 a 360 gradi e oggi le cuffie true wireless del colosso sudcoreano subiscono lo stesso trattamento grazie ad alcuni tweet del noto leaker e informatore Evan Blass (@evleaks) che le ritraggono in tutta la loro bellezza a 360 gradi.

Le Gif in sè non rivelano nulla di nuovo di quanto non si sapesse già ma mostrano una peculiare caratteristica ossia che, in qualsiasi delle varianti di colore (disponibili in nero, verde, viola e bianco), la custodia delle cuffie sarà sempre di colore bianco con trattamento traslucido. Di fatto, solo la parte interna e le cuffie stesse saranno colorate.

Stando a quanto riferito dai rumor le Galaxy Buds 2 dovrebbero montare due microfoni esterni, una batteria pari a 60 mAh ad auricolare (a cui si aggiungerebbe quella da 500 mAh del case di ricarica) ma non dovrebbero poter contare sulla cancellazione attiva del rumore (ANC), funzione esclusiva delle Galaxy Buds Pro. Tuttavia, l’assenza di una feature del genere potrebbe portare a un costo competitivo che dovrebbe oscillare tra i 149 e i 200 dollari.

