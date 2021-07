Samsung Galaxy Watch 4 Classic si mostra a 360 gradi

Samsung presenterà gli smartwatch Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic il mese prossimo, tuttavia il design, le caratteristiche e i prezzi di entrambi i dispositivi indossabili sono già ampiamente trapelati.

Oggi è emersa la prima GIF animata di Samsung Galaxy Watch 4 Classic, la quale mostra il suo design a 360 gradi lasciando poco spazio all’immaginazione.

Ecco le immagini a 360 gradi di Samsung Galaxy Watch 4 Classic

I video a 360 gradi di Samsung Galaxy Watch 4 Classic sono stati pubblicati dal popolare informatore Evan Blass (@evleaks) e mostrano il prossimo smartwatch in tre varianti di colore: nero, argento e bianco.

Galaxy Watch4 Classic pic.twitter.com/RDI6cq4ToR — Evan Blass (@evleaks) July 4, 2021

Il prossimo smartwatch di Samsung è dotato di un display circolare Super AMOLED, due pulsanti sul lato destro, una lunetta girevole e cinturini in silicone rimovibili. La versione nera dell’orologio è munita di una cassa di colore nero, mentre le versioni argento e bianca sono dotate di una cassa argentata. Il pulsante in alto ha un accento rosso a indicare che sarà disponibile in una variante LTE.

Funzionalità di Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic

Samsung ha già annunciato che i suoi prossimi smartwatch eseguiranno Wear OS 3.0 (denominazione provvisoria) che garantirà migliori prestazioni e saranno caratterizzati da un’interfaccia utente più fluida, migliaia di app e quadranti e una maggiore durata della batteria.

Stando alle precedenti indiscrezioni, Samsung Galaxy Watch 4 non è dotato della lunetta girevole ed entrambi i modelli dovrebbero includere accelerometro, barometro, GPS, giroscopio, cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno e misurazione della SpO2.

Secondo quanto trapelato gli indossabili offriranno un grado di protezione IP68 per resistere alla polvere e all’acqua, inoltre includeranno altoparlante e microfono, NFC, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, una batteria da 247 mAh (sulla variante base) e ricarica wireless Qi.

