I grandi brand tornano in promozione su Amazon: ecco le offerte di Huawei, Oppo, Honor e MSI

I grandi brand tornano in promozione su Amazon: ecco le offerte di...

La settimana delle offerte Amazon prosegue con una selezione di grandi marchi che mettono in sconto alcuni dispositivi molto interessanti. MSI mette in gioco il suo GE76 Raider, un notebook fantastico. Huawei tira in ballo le sue cuffie Studio, Honor sconta la sua smartband e Oppo mostra i muscoli con il Find X3 Pro.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 6 Luglio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 6 Luglio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell'acquisto, utilizzare l'app ufficiale di Amazon è importante.

MSI GE76 Raider

MSI GE76 Raider è un notebook gaming da sogno grazie ad un design curato e migliorato sotto tantissimi punti di vista senza perdere di vita il bilanciamento tra hardware, prestazioni e temperature. Il processore è un Intel Core i7-10870H di decima generazione con scheda grafica RTX 3070. La base hardware è importantissima e si completa con ben 32 GB di RAM espandibili e 2 TB di SSD espandibili, c’è anche il sistema di raffreddamento Cooler Boost Trinity+ con tripla ventola e 7 heatpipe ad essere decisamente incisivo per tenere a bada un notebook dalle prestazioni così spinte. Il display è quasi completamente borderless, è un IPS a 300Hz da 117.3 pollici. La tastiera è stata sviluppata con Steelseries, la parte audio è affidata a Dynaudio e con il Dragon Center sarà possibile prendere il controllo di tutta questa potenza.

MSI GE76 Raider a 2549 Euro invece di 2999 Euro

Huawei FreeBuds Studio

Le Huawei FreeBuds Studio sono le prime cuffie over-ear del colosso cinese ed hanno un design ricercato molto ricercato ed un tipo di ergonomia piacevole. C’è la classica attenzione alle funzioni smart che Huawei implementa in tutti i suoi dispositivi, c’è una gran bella durata della batteria e le funzioni adattive di cancellazione del rumore. Oltre ad avere una qualità audio decisamente elevata, anche i microfoni e la stabilità della connessione sono stati curati nel dettaglio.

Huawei FreeBuds Studio a 179 Euro invece di 299 Euro

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro sta calando finalmente di prezzo, ora è sotto i 100 euro ed è una buonissima notizia. Si tratta di uno dei migliori smartphone usciti fino a questo momento con un display Amoled a 120 Hz QHD davvero bellissimo. Il processore è lo Snapdragon 888 accompagnato da ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Oltre alla ricarica super rapida della batteria da 4500 mAh ciò che sorprende è la tripla fotocamera posteriore in grado di raccogliere i momenti in maniera eccezzionale.

Oppo Find X3 Pro a 979 Euro invece di 1149 Euro

Honor Band 5

La Honor Band 5 è una smartband decisamente apprezzata dalla community per la sua capacità di essere precisa nel tracking delle attività e abbastanza completa nelle funzioni. Altro aspetto degno di nota di questa smartband è il display Amoled che permette una corretta visualizzazione delle informazioni in ogni condizione di luce. Ha tantissime funzioni legate al fitness e una marea di personalizzazioni.

Honor Band 5 a 32 euro invece di 69 euro

