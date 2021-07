Amazon sconta di un bel po’ due cuffie over ear e due smart TV: ci sono anche le AirPods Max

Oggi il colosso delle vendite online si concentra nel settore audio video con delle offerte molto interessanti per due smart TV e due cuffie over ear. Si tratta di una smart TV Xiaomi e una proposta di Sony mentre per le cuffie ci sono le costosissime AirPods Max e le ottime Bose.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 5 Luglio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 5 Luglio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Xiaomi Mi TV P1 55″ 4K

Ottima TV di Xiaomi che con la sua 55″ con risoluzione 4K riesce a portare una diagonale molto ampia in una fascia di prezzo tutto sommato contenuto. Xiaomi Mi TV P1 da 55″ è una smart tv con Android TV e Google Assistant integrato per renderla il centro di controllo della smart home. Ha tutto ciò che si può desiderare, c’è il supporto HDR, c’è la sezione audio curata da Dolby, c’è la tecnologia MEMC, una base hardware potente ed un design intrigante.

Xiaomi Mi TV P1 55″ 4K a 529 Euro invece di 649 Euro

Sony smart Tv 4K HDR Edge LED 43″

Sony affida il sistema operativo della sua smart TV ad Android TV e fa benissimo, in questo modo non deve preoccuparsi di compatibilità, di applicazioni e di aggiornamenti, con Android TV si è al sicuro ed è il massimo per l’intrattenimento. Sony ha dovuto semplicemente fare un grande lavoro di contenimento del prezzo, perché per meno di 800 Euro, 569 con lo sconto di oggi, è riuscita a creare una smart Tv 4K HDR Edge LED da 43 pollici con un design elegante, perfetto per gli ambienti moderni e con una qualità di visione cinematografica.

Sony smart Tv 4K HDR Edge LED 43″ a 569 Euro invece di 799 Euro

Apple AirPods Max

Partiamo subito dal prezzo, costano tantissimo, troppo. Una volta parlato del prezzo salatissimo, è il caso di lodare Apple per le sue prime cuffie over-ear. Le AirPods Max hanno un design particolare, elegante e raffinato, il tutto esaltando con materiali ricercati la comodità di utilizzo. La qualità audio è di alto livello, c’è l’audio spaziale, la modalità trasparenza e una delle migliori cancellazione del rumore attiva in circolazione. Per tutto il resto, c’è il classico tocco magico di Apple che le rende appetibili.

Apple AirPods Max a 508 Euro invece di 629 Euro

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Le Bose Noise Cancelling Headphones 700 non hanno bisogno di presentazioni, sono la terza generazione delle cuffie over-ear più apprezzate nel mondo consumer. Diciamolo subito costano tantissimo e non vanno quasi mai in offerta, sono un prodotti di fascia alta quasi premium ma valgono fino all’ultimo centesimo. Hanno una qualità costruttiva senza pari, ottime le funzioni smart e una cancellazione del rumore molto interessante. La qualità audio è davvero di altissimo livello ed oggi sono andate in offerta, incredibilmente.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 a 229 euro invece di 399 euro

