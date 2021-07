TIMVISION svela le nuove attesissime offerte con calcio e intrattenimento

Come previsto, nella giornata di oggi TIM ha svelato le nuove offerte per vedere il meglio del calcio e dell’intrattenimento in streaming. L’operatore propone pacchetti a partire da 19,99 euro al mese a poche ore di distanza dall’ufficialità dell’arrivo dell’app di Mediaset Infinity all’interno di TIMVISION: scopriamo tutte le offerte.

TIMVISION svela le nuove offerte per calcio e intrattenimento

Prende il via quest’oggi la nuova offerta TIMVISION che include il meglio del calcio nazionale e internazionale e i migliori contenuti di cinema e intrattenimento. Fino al 28 luglio sarà possibile sottoscrivere le offerte che comprendono i contenuti TIMVISION e quelli degli altri servizi, ossia DAZN, Disney+, Mediaset Infinity e Netflix.

Si parte dall’offerta in promozione al 19,99 euro al mese per 12 mesi, che consente l’accesso ai contenuti TIMVISION, DAZN, Mediaset Infinity e il TIMVISION Box, si passa per le proposte da 24,99 o 29,99 euro al mese che includono anche Disney+ o Netflix e si arriva a quella completa TIMVISION Gold da 34,99 euro. Dopo il 28 luglio le offerte saranno sottoscrivibili a partire da 29,99 euro al mese (44,99 per il pacchetto completo).

Con “TIMVISION Calcio e Sport” abbiamo in un unico pacchetto lo sport di DAZN (con tutte le partite di Serie A, UEFA Europa League e il meglio della Conference League per i prossimi tre anni, oltre alla Serie B, la Liga, la FA Cup inglese, la MotoGP e non solo), il calcio di Mediaset Infinity (con 104 match di Champions League a stagione) e il resto del catalogo di film, serie e programmi di TIMVISION e della stessa Mediaset. In più si aggiungono i cataloghi Discovery+ ed Eurosport, con i Giochi Olimpici Tokyo 2020 con circa 3000 ore di diretta, il ciclismo, il tennis, la Serie A di basket, il golf, gli sport invernali e i motori.

Con la promozione “Salta l’Estate” pensata da TIM, attivabile come detto entro il 28 luglio 2021, questa proposta avrà un prezzo di lancio di 19,99 euro al mese per un anno, con pagamenti a partire da settembre. Quest’ultimo punto vale anche per i pacchetti che comprendono Disney+ (24,99 euro), Netflix (29,99 euro) o TIMVISION Gold (34,99 euro). Incluso nel prezzo viene fornito il TIMVISION Box in comodato d’uso: si tratta di un set-top-box con Android TV 10, connettività Wi-Fi 6 e tecnologia DVB-T2, che consente la ricerca dei contenuti anche tramite interazione vocale.

Le nuove offerte TIMVISION sono prenotabili da oggi per tutti i clienti di linea fissa e lo saranno dal 15 luglio per quelli mobili. I clienti di altri operatori potranno recarsi presso i punti vendita TIM. Tutte le offerte prevedono un costo di attivazione di 9,99 euro.