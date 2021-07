Samsung Galaxy Watch 4 Classic si mostra in tutta la sua bellezza

Torniamo a occuparci della serie Samsung Galaxy Watch 4, attesa nuova generazione di smartwatch del colosso coreano che dovrebbe essere lanciata nel corso del mese di agosto in occasione di un evento Galaxy Unpacked.

L’occasione giusta ci è fornita dall’apparizione in Rete di alcune nuove immagini che ci permettono di osservare quello che dovrebbe essere il design di Samsung Galaxy Watch 4 Classic, ossia uno dei modelli che il colosso coreano si appresta a lanciare.

Il presunto design di Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Stando a quanto è possibile apprendere da tali immagini rendering, Samsung Galaxy Watch 4 Classic dovrebbe poter contare su un design più tradizionale, caratterizzato da una ghiera che ruota, due tasti laterali e un display circolare protetto da uno strato di Gorilla Glass DX o DX+ (a seconda della versione) per resistere meglio ai graffi.

Lo smartwatch sembra un po’ spesso e con il suo design elegante e minimale potrebbe essere scambiato per un normale orologio da polso e dovrebbe inoltre vantare le certificazioni relative agli standard 5ATM e MIL-STD810G.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic dovrebbe essere disponibile in tre dimensioni (ossia con cassa da 42 mm, 44 mm e 46 mm) e questa sarebbe una novità rispetto alle abitudini del colosso coreano (che generalmente propone i suoi smartwatch in due dimensioni).

L’orologio verrà fornito con due opzioni di cinturino in silicone (ossia S/M e M/L) ma sarà compatibile con qualsiasi cinturino da 20 mm nel caso in cui si dovesse preferire un materiale diverso e la cassa sarà realizzata in acciaio inossidabile o alluminio (non è chiaro quanto la scelta del materiale influirà sul peso).

Samsung Galaxy Watch 4 Classic dovrebbe essere commercializzato in almeno tre colorazioni (grigia, nera e bianca). Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo il colosso coreano deciderà di collocare questo smartwatch.

