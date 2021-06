C’è una ottima offerta per acquistare Amazfit Bip S su Amazon

Chi l’ha detto che per utilizzare uno smartwatch sia necessario spendere centinaia di euro? Certo, magari i modelli molto costosi possono contare su un design costituito da materiali di alto livello, ma anche soluzioni economiche come Amazfit Bip S offrono un’esperienza utente di tutto rispetto in relazione al prezzo di listino.

Una offerta da non farsi scappare

A tal proposito, quest’oggi, lo smartwatch della famosa azienda cinese, più volte legata a Xiaomi per la serie di smartband Mi Band, è in offerta ad un prezzo niente male. Infatti, cliccando il link in calce alla news è possibile portarsi a casa lo smartwatch al prezzo di 49,90 euro anziché 69,99 euro ma, se cliccate sulla voce “Applica coupon 10%” come mostrato nell’immagine sottostante, lo smartwatch sarà vostro al prezzo finale di 44,91 euro con spedizione Prime in 1 giorno.

Amazfit Bip S presenta un display touch a colori da 1,28 pollici con tasto fisico laterale per controllare la UI e le funzioni fitness, è impermeabile fino a 50 metri di profondità, è compatibile con Android (versione 4.4 o superiore) e iOS (iOS 9.0 o superiore), monta una batteria di lunghissima durata, sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e molto altro.

