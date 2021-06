Euronics si sdoppia e lancia tantissime nuove offerte nei suoi negozi

Euronics lancia oggi due novità per quanto riguarda i punti vendita dei gruppi Bruno e CDS: stiamo parlando dei volantini “Ultrà Black Friday” e “+ Prendi – Spendi”, disponibili dal 28 giugno al 14 luglio 2021. Pronti a scoprire le offerte migliori?

Le offerte dei nuovi volantini Euronics (28 giugno – 14 luglio 2021)

I due volantini hanno in comune le date di validità, ma non i negozi: “Ultrà Black Friday” è infatti dedicato ai punti vendita Bruno, mentre “+ Prendi – Spendi” è disponibile in quelli CDS. Vale dunque la pena dargli un’occhiata uno per volta, anche se troviamo qualche proposta in comune.

Offerte “Ultrà Black Friday” Euronics

Il volantino “Ultrà Black Friday” Euronics è particolarmente ricco di offerte dedicate alla tecnologia, incluse in più di 30 pagine. Su determinati prodotti la catena fornisce la possibilità di pagare a rate in 10 o 20 mesi a tasso zero (TAN e TAEG 0%), ma per i dettagli vi consigliamo di consultare il volantino stesso.

Ecco alcune delle offerte più interessanti:

Apple MacBook Air 256 GB a 999 euro

iPhone 12 128 GB a 799 euro

iPhone 12 64 GB a 749 euro

iPhone 12 mini 128 GB a 729 euro

ASUS K513-BQ159T a 699 euro

LG 50NANO886 a 599 euro

Acer Swift 3 SF314-42 a 599 euro

OPPO Find X3 Lite a 389 euro

OPPO A74 a 229 euro

Realme 8 a 199,90 euro

Huawei MatePad T 10 LTE a 139 euro

Samsung Galaxy A02s a 129 euro

OPPO A15 a 119,90 euro

Offerte “+ Prendi – Spendi” Euronics

Questo secondo volantino, disponibile nei negozi CDS, permette di acquistare grandi elettrodomestici e TV ottenendo uno sconto immediato in cassa, anche per i prodotti già scontati:

40 euro di sconto con una spesa di almeno 399 euro

con una spesa di almeno 399 euro 80 euro di sconto con una spesa di almeno 699 euro

con una spesa di almeno 699 euro 160 euro di sconto con una spesa di almeno 999 euro

con una spesa di almeno 999 euro 320 euro di sconto con una spesa di almeno 1499 euro

con una spesa di almeno 1499 euro 500 euro di sconto con una spesa di almeno 2000 euro

Naturalmente il volantino si concentra particolarmente sugli elettrodomestici e sulle TV, ma non mancano altre tipologie di prodotti. Ecco alcune delle offerte più interessanti:

LG OLED77CX6LB a 2799 euro

Samsung QLED 8K 65Q900T a 2199 euro

LG OLED65C16LA a 2199 euro

Samsung Neo QLED 65QN90A a 1999 euro

Samsung Neo QLED 55QN90A a 1499 euro

Sony OLED A89 55″ a 1299 euro

LG OLED55A16LA a 1199 euro

Samsung QLED 43Q60A a 599 euro

Xiaomi Mi 11 Lite a 399 euro

OPPO A94 a 299 euro

Vi ricordiamo che per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte tech in tempo reale potete seguire anche il nostro canale Telegram Prezzi.tech. Per sfogliare i volantini completi Euronics potete seguire i link qui di seguito:

Potrebbe interessarti: migliori notebook giugno 2021