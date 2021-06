Questo prototipo di Apple Watch 3 ha una feature misteriosa

Sta facendo il giro della Rete, rimbalzando da un sito Web all’altro, una foto che ci mostra quello che dovrebbe essere un prototipo di Apple Watch Series 3 che presenta uno speciale Smart Connector.

La foto in questione, pubblicata da Giulio Zompetti su Twitter, mette in evidenza la presenza di due porte non nascoste, caratterizzate da un aspetto che ricorda quello di Smart Connector di Apple iPad, seppur di dimensioni molto più ridotte.

Ecco un misterioso prototipo di Apple Watch 3

Ricordiamo che Apple Watch si è evoluto nel corso degli anni e da “semplice gadget” si è lentamente trasformato in un dispositivo indossabile intelligente e dalle grandi potenzialità, capace tra le altre cose di fornire una serie di informazioni e dati sulla salute e sulle varie attività fitness. Durante la pandemia di Coronavirus l’importanza dello smartwatch di Apple è cresciuta ancora di più, in quanto il device ha dimostrato di essere in ​​grado di prevedere l’insorgenza del virus diversi giorni prima della comparsa dei sintomi.

Stando a quanto è stato rivelato da Zompetti, la foto condivisa ci mostra un prototipo di Apple Watch 3 che il colosso di Cupertino stava testando all’epoca e tale immagine sembra suggerire che Apple stesse lavorando per includere un paio di Smart Connector da sfruttare per il monitoraggio della pressione sanguigna.

I connettori in questione si trovano nel punto in cui si collega il cinturino dell’orologio, il che suggerisce che il sistema ideato dal colosso di Cupertino probabilmente sfrutta una sorta di speciale cinturino intelligente per eseguire la funzione (anche se non vi sono dettagli precisi al riguardo).

Il colosso di Cupertino si prepara a lanciare Apple Watch Series 7, che potrebbe introdurre anche un sensore per la rilevazione della glicemia. Sarà interessante scoprire se il produttore deciderà di implementare pure questa nuova soluzione basata sulla coppia di Smart Connector.