Samsung Galaxy Watch 4 si mostra in tante nuove immagini

Samsung Galaxy Watch 4 dovrebbe essere annunciato dal produttore nel mese di agosto in coppia con il modello Samsung Galaxy Watch Active 4 e adesso il primo è apparso in una serie di immagini dettagliate molto interessanti.

Con l’avvicinarsi del presunto periodo di lancio stiamo assistendo ad un’autentica escalation di indiscrezioni: appena due giorni fa sono emersi design e colorazioni di Galaxy Watch Active 4; un paio di settimane fa erano emersi vari indizi su Galaxy Watch 4, al quale proprio oggi è stata attribuita una funzione piuttosto particolare.

Samsung Galaxy Watch 4: design e immagini

Adesso Samsung Galaxy Watch 4 torna a far parlare di sé con quelli che hanno tutta l’aria di essere i primi render ufficiali dello smartwatch. Le immagini, scovate da 91Mobiles (link in fonte) rivelano, tra le altre cose, tutti i colori in cui il wearable dovrebbe essere proposto.

Come potete notare dalle immagini riportate qui di seguito, il nuovo smartwatch di punta di Samsung dovrebbe presentarsi con una cassa in metallo con due tasti piatti sul lato destro. Una scelta di design in controtendenza rispetto all’attuale e ottimo Samsung Galaxy Watch 3 (ecco la nostra recensione). Stando alle immagini, Samsung Galaxy Watch 4 dovrebbe arrivare sul mercato almeno in quattro colorazioni, vale a dire black, olive green, rose gold e silver.

Nelle immagini si scorge, inoltre, il sensore per la misurazione del battito cardiaco e il tasto superiore contornato di rosso, il che significa che quelle ritratte sono le varianti con connettività dati di Galaxy Watch 4. In tutti i casi i cinturini raffigurati sono in silicone ma, come sempre, sono facili da sostituire. Non manca un piccolo focus sulle watch face: se ne notano almeno quattro nuove, una delle quali incentrata sulle AR Emoji di Samsung.

In passato le varianti non Active dei Galaxy Watch di Samsung sono stati caratterizzati dalla presenza di una ghiera rotante, tuttavia in questi render non ve n’è traccia. Dal momento che si era vociferato dell’esistenza di due varianti di Samsung Galaxy Watch 4, una con ghiera rotante e l’altra senza, quella ritratta dovrebbe essere la seconda.

Samsung Galaxy Watch 4: specifiche e funzioni

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, Samsung Galaxy Watch 4 dovrebbe mettere sul piatto un display AMOLED di forma circolare proposto in due taglie diverse.

In termini di sensoristica e funzioni, è lecito aspettarsi la presenza di barometro, accelerometro, sensore BIA, bussola, GPS, giroscopio, sensore di battito cardiaco, Sp02, Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi b/g/n, speaker e microfono. Si parla anche di autonomia fino a due giorni e ricarica wireless.

Una delle novità più importanti riguarda il sistema operativo: Samsung ha lavorato con Google sul nuovo Wear, che sarà presente anche su Samsung Galaxy Watch 4 e Samsung Galaxy Watch Active 4.

