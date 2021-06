Amazon allarga la consegna della spesa in giornata con Pam PANORAMA

Amazon fa un importante annuncio per gli abitanti di Torino e delle zone limitrofe: a partire da oggi, 25 giugno 2021, i clienti Amazon Prime della città possono usufruire del servizio di consegna della spesa in giornata attraverso lo store Pam PANORAMA.

Spesa in giornata a Torino con Amazon Prime e Pam PANORAMA

Anche a Torino i clienti Amazon Prime possono ora fare la spesa sullo store Pam PANORAMA e l’app o il sito di Amazon, ricevendola in giornata al proprio domicilio. Il servizio è attivo dalle 10 alle 22, 7 giorni su 7, e copre la città di Torino e le zone limitrofe come Moncalieri, Orbassano e Rivoli. I clienti Prime possono scegliere tra più di 6000 prodotti disponibili nel negozio, tra i quali frutta, verdura, freschi e surgelati, ma anche vino, prodotti per la casa e per la cura della persona, completare l’acquisto e attendere che venga recapitata nella finestra di due ore scelta.

Il servizio non prevede costi aggiuntivi per i clienti Prime nel caso di ordini superiori ai 50 euro (altrimenti 3,49 euro per la consegna). Esiste una soglia minima per poter piazzare l’ordine, ed è di 15 euro. Per maggiori informazioni e per consultare il catalogo del supermercato Pam PANORAMA su Amazon potete seguire il link qui in fondo. Se volete saperne di più sul servizio di consegna in giornata e verificare la copertura del servizio potete invece recarvi a questo indirizzo.