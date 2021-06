Ecco i migliori aspirapolvere cordless che potete comprare con meno di 200 euro

La pandemia legata al COVID 19 ha sconvolto le nostre vite, con ripercussioni anche a livello economico per molte famiglie, costrette a fare i conti con minori entrate. In un periodo di ristrettezze economiche anche un aspirapolvere nuovo può essere una spesa da pianificare e valutare con attenzione. Oggi vogliamo segnalarvi quattro proposte sotto ai 200 euro, visto che non serve spendere molto per avere un prodotto di qualità.

Vediamo quali sono i quattro modelli, insieme ai pregi e ai difetti di ognuno di essi.

Xiaomi G9

Xiaomi G9 è indubbiamente il più interessante di questa selezione, non a caso è al primo posto. Offre una potenza aspirante dio 120 watt, con un sistema ciclonico a 12 coni per la separazione dello sporco ed è dotato di un raccoglitore della polvere che si svuota il un lampo. La spazzola con disegno a V impedisce a peli e capelli di aggrovigliarsi ed è perfetta per chi ha animali in casa. E se l’autonomia di 60 minuti non vi basta, è possibile sostituire la batteria con una di scorta. Il supporto da parete permette di ricaricare contemporaneamente entrambe le batterie, per averle sempre a disposizione in ogni momento. Ottimo anche il sistema di filtraggio, il suo unico difetto, a voler essere pignoli, è che è bianco, e a qualcuno potrebbe sembrare noioso. È tra i più recenti in commercio, essendo stato lanciato sul mercato pochi mesi fa. Fino alle 18 di oggi potete approfittare della promozione attiva su Amazon che vi permette di ottenere in regalo una seconda batteria, del valore di 60 euro. Trovate tutti i dettagli nella pagina prodotto, raggiungibile al link sottostante.



Acquistate Xiaomi G9 su Amazon a 169 euro

AEG Ergorapido CX7-2-35FFP

Se Xiaomi G9 può essere definito “noioso” per il suo colore bianco, il modello AEG non brilla per innovazione. È proposto a un prezzo simile a quello di Xiaomi e ha una spazzola che ruota di 180 gradi per garantire la massima flessibilità nelle pulizie quotidiane.

Dalla sua ha un design che gli permette di stare in piedi da solo, dovunque lo lasciate, senza che sia necessario appoggiarlo a un mobile o alla parete. Comodi i LED frontali che permettono di vedere lo sporco anche negli angoli più bui della casa, peccato solo per la batteria che dura poco più di mezz’ora. Se avete una casa piccola sono sufficienti, altrimenti fareste meglio a cercare altre soluzioni. Risulta inoltre scomodo per pulire la parte alta dei mobili, data la conformazione. Potete acquistarlo su Amazon al link sottostante.

Acquista AEG Ergorapido su Amazon a 166,94 euro

Dreame V10

Anche Dreame V10 è un prodotto che fa parte dell’ecosistema Xiaomi, pur essendo prodotto da una azienda di terze parti. Ottima potenza, arriva a 140 AW, buon sistema di filtraggio e separazione dello sporco (ciclone a 8 coni), batteria da 60 minuti di autonomia e una ricca dotazione di accessori che lo rendono comodo in ogni situazione.

Peccato che non sia possibile rimuovere il raccoglitore dello sporco e che la spazzola non abbia un design in grado di prevenire aggrovigliamenti di peli e capelli. E la batteria non può essere rimossa, altro punto a sfavore di questa soluzione, che per il resto è davvero ottima.

Potete acquistare Dreame V10 su AliExpress a 167,69 euro (spedito dall’Europa)

Tineco A10 Hero

Chiudiamo con Tineco A10 Hero, un modello amato dal pubblico femminile per le sue forme compatte e per il peso contenuto. I LED frontali aiutano a vedere meglio lo sporco ma la potenza è di 105 AW, inferiore alla concorrenza pur se di ottimo livello.

Peccato per l’autonomia non certo da record, meno di 30 minuti, e per il contenitore della polvere di piccole dimensioni, che richiede frequenti svuotamenti. Per il resto è indicato per chi cerca un aspirapolvere da affiancare a un robottino, o ha un piccolo appartamento da pulire. Va comunque sottolineato che è possibile acquistare una batteria aggiuntiva per migliorare l’autonomia.

Potete acquistare Tineco A10 Hero su Amazon a 139,30 euro (199 euro dopo il Prime Day)

In conclusione

Se per buona parte delle specifiche e delle funzioni i quattro modelli si equivalgono, con la sola eccezione rappresentata dalla poca maneggevolezza di AEG Ergorapido, su tutti emerge la versatilità di Xiaomi G9, soprattutto grazie all’offerta che vi permette, ancora per poche ore, di ottenere gratuitamente una seconda batteria, per raddoppiare un’autonomia già soddisfacente. E con il supporto doppio è possibile ricaricare la batteria di scorta e quella a bordo dell’aspirapolvere, per essere sempre pronti in qualsiasi occasione.

Informazione Pubblicitaria