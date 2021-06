L’aspirapolvere pieghevole Redkey F10, è in offerta su eBay con quasi 100 euro di sconto

L'aspirapolvere pieghevole Redkey F10, è in offerta su eBay con quasi 100...

Gli aspirapolvere cordless hanno da tempo preso il posto dei più ingombranti e scomodi aspirapolvere con filo, decisamente più complicati da utilizzare, vista la necessità di avere sempre una presa elettrica nelle vicinanze. Tra i modelli più interessanti visti negli ultimi mesi possiamo tranquillamente includere anche Redkey F10, in grado di distinguersi dalla massa per una caratteristica molto utile.

Un aspirapolvere user-friendly

Redkey è un brand che sta raccogliendo consensi dagli utenti grazie a una filosofia basata sull’usabilità dei propri prodotti e Redkey F10 è la punta di diamante della propria gamma. Le vendite iniziali sono state davvero elevate, con migliaia di unità commercializzate in tutta Europa, Italia inclusa.

La novità più interessante proposta dal nuovo aspirapolvere cordless è indubbiamente il tubo pieghevole che permette di raggiungere con maggiore facilità gli angoli morti e arrivare sotto a tutti i mobili senza che la schiena debba risentirne. Basta infatti premere un tasto per sbloccare il tubo di prolunga, che può piegarsi fino a 90 gradi, arrivando sotto al letto o ai mobili, sotto al divano e nei punti più difficili da raggiungere, senza costringere l’utente a strane acrobazie o a piegare la schiena.

Ricca anche la dotazione di accessori, che permette di utilizzare l’aspirapolvere per pulire qualsiasi superficie e di raggiungere anche i punti più difficili di poltrone e divani. La batteria sostituibile è un altro grande vantaggio, visto che acquistando una batteria di riserva si potrà raddoppiare l’autonomia, e inoltre non sarà necessario cambiare tutto il dispositivo qualora la batteria non offrisse più una adeguata autonomia.

Ottimo anche il sensore integrato che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato, così da ottimizzare i consumi e massimizzare l’autonomia. E in questo modo sarete sempre certi che ogni angolo della casa è perfettamente pulito. La spazzola inoltre offre una fila di LED frontali per illuminare gli angoli bui o per vedere lo sporco altrimenti invisibile con poca luce o con una luce debole.

Il motore da 400W offre una forza di aspirazione che raggiunge i 23.000 Pa, così d catturare il 95% della polvere presente in casa, qualsiasi sia la superficie da pulire. Grazie al filtro a tre livelli, a cui si aggiunge una doppia filtrazione HEPA, non ci sarà più polvere che gira dopo le pulizie, eliminando fastidi e allergie. Il filtro può essere lavato in acqua ed è semplice ed economico da sostituire quando arriverà alla fine del ciclo vitale.

Da oggi e fino al 26 giugno, in occasione della vendita promozionale di metà anno è possibile risparmiare quasi 100 euro rispetto al prezzo di listino, fissato a 249,99 euro. Su eBay infatti lo trovate in promozione a circa 170 euro ma utilizzando il coupon PIT10PERTE potrete ottenere un ulteriore sconto del 10%, che fa crollare il prezzo a soli 153,46 euro, davvero niente male per la tipologia di prodotto.

La promozione è valida fino alle 08:59 del 26 giugno, quindi affrettatevi e non lasciatevi sfuggire l’occasione, anche perché in omaggio riceverete anche uno speaker Bluetooth di Xiaomi.

Informazione Pubblicitaria