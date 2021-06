Ultime offerte prima del Prime Day: oggi sono tutte dedicate ad Apple con i suoi device “economici”

Il Prime Day di Amazon sta per arrivare, ormai mancano pochissimi giorni ma le offerte quotidiane non smettono. Oggi è il caso di chiamare a raccolta tutti quelli che sono intenzionati ad acquistare un device Apple, ci sono tre prodotti molto interessanti in sconto come Mac Mini M1, iPhone 12 Mini e iPad Air 2020.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 18 Giugno 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 18 Giugno 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

iPhone 12 Mini 128 GB

iPhone 12 Mini va in forte sconto. Si tratta di un iPhone molto particolare, dalle dimensioni super compatte perfetto per chi ama la comodità di utilizzo e una tascabilità estrema. Non ha nulla in meno ad un iPhone di fascia più alta, il display è sempre un OLED Super Retina XDR, il chip è sempre il nuovo A14 Bionic e ci sono tutte le funzioni offerte dalla dual camera (forse unico punto dove è leggermente delle versioni Pro). Se stavate cercando uno smartphone compatto, lui è quello da prendere. Un prezzo davvero basso per la versione da 128 GB.

iPhone 12 Mini 128 GB a 769 Euro invece di 899 Euro

iPad Air 2020 256 GB

Direttamente da Amazon Italia una bellissima offerta su iPad Air 2020, uno dei migliori tablet in circolazione per rapporto qualità-prezzo che grazie a questa offerta è ancora più interessante e conveniente. Si tratta del modello con il nuovo design, processore A14 Bionic con Neural Engine e per concludere un bellissimo display da 10,9″ in grado di regalare una multimedialità fantastica.

IPad Air 2020 256 GB a 792 Euro invece di 839 Euro

Apple Mac mini M1 256 GB

Il Mac mini con Apple Silicon M1 è al momento il device con il nuovo processore più economico in circolazione. Si tratta di un mini pc con delle prestazioni fantastiche in grado di portare ad un nuovo livello la produttività di un Mac mini che mai come con il Silicon M1 piò essere considerato una piccola workstation. Se si vuole spendere il giusto per provare Apple Silicon M1, lui è da prendere.

Apple Mac mini M1 256 GB a 762 euro invece di 819 euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 18 Giugno 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.