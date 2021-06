È possibile avere fino a 12 mesi di Amazon Prime gratis per i clienti N26

A poche ore dall’avvio dell’Amazon Prime Day, le cui offerte inizieranno dalla mezzanotte tra domenica 20 e lunedì 21 giugno, per concludersi 48 ore dopo, arriva una interessante promozione da parte di della succursale italiana di N26 Bank GmbH. Fino al 31 luglio infatti avrete un motivo in più per aprire un conto N26, in una delle sue varianti, visto che potete ricevere fino a 12 mesi di abbonamento al servizio Amazon Prime in maniera del tutto gratuita. Ecco come fare.

Fino a 12 mesi di Amazon Prime gratis con N26

La promozione, che ha preso il via ieri, è valida fino al prossimo 31 luglio per tutti gli utenti che, nel periodo di validità dell’iniziativa, apriranno un conto N26. In regalo fino a 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, il servizio premium di Amazon che tra le altre cose consente di avere spedizioni in un giorno, offre Prime Video, Amazon Music e moltissimi altri vantaggi.

Chi sottoscriverà un piano N26 Standard o N26 Business Standard riceverà un rimborso mensile, sotto forma di buono spendibile attraverso N26, per il proprio abbonamento ad Amazon Prime, per un massimo di sei mesi. Chi invece attiverà un piano N26 Smart, N26 You, N26 Metal o le corrispondenti versioni Business, riceverà un rimborso per un massimo di 12 mesi.

Ottenere il rimborso è davvero semplice, sia che siate già clienti Amazon Prime sia che decidiate di attivarlo dopo l’attivazione di N26. È sufficiente aggiungere la carta di debito associata al conto N26 come metodo di pagamento predefinito per Amazon Prime, per il periodo di 6 o 12 mesi in cui è applicabile la promozione.

Il primo canone dovrà essere addebitato su N26 entro il 31 agosto e potrà essere pagato sia mensilmente che annualmente. In questo secondo caso ogni mese verrà rimborsata la quota mensile (pari quindi a 3 euro al mese) ogni mese per 6 o 12 mesi. Tale importo sarà accreditato entro il 10 del mese successivo al pagamento.

Per i clienti N26 Smart, N26 You e N26 Metal il rimborso è legato al regolare pagamento del canone mensile del conto, che va da 4,90 a 16,90 euro al mese a seconda della tipologia prescelta. Anche la chiusura del conto, ovviamente, comporta la perdita del diritto al rimborso mensile e all’utilizzo degli eventuali buoni sconto non ancora utilizzati.

Per aprire un conto N26 è sufficiente visitare questa pagina e seguire le semplicissime istruzioni riportate, dopo aver letto tutte le condizioni e le clausole del servizio.