A ognuno il suo speaker JBL! E’ l’alleato perfetto per l’estate

Siete alla ricerca dello speaker portatile perfetto che possa pompare sempre la colonna sonora della vostra estate, ovunque voi siate? JBL ha la soluzione giusta per voi! Lunga durata, design accattivante e suono di alta qualità sono caratteristiche tipiche delle casse Bluetooth firmate JBL, brand che si è sempre impegnato nell’offrire agli utenti di tutte le tasche un dispositivo affidabile e di qualità.

Un’estate al ritmo di musica con gli speaker JBL!

L’offerta JBL è ampia e variegata. I suoi prodotti si distinguono per design, funzionalità e – ovviamente – prezzi, ma non peccano mai in qualità.

Un prodotto sicuramente ottimo dal punto di vista qualità-prezzo è JBL Clip 4, uno speaker dal design ultra compatto e caratterizzato dalla presenza di un moschettone grazie al quale agganciare il dispositivo a borse, cinture o fibbie. Questo speaker è resistente all’acqua e alla polvere e offre fino a dieci ore di riproduzione musicale. JBL Clip 4 è in vendita sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di 59,99 euro.

JBL Charge 5 porta il suono a un livello superiore grazie alla tecnologia JBL Original Pro Sound, con driver ottimizzati a lunga escursione, tweeter separato e doppi radiatori passivi per bassi ultra profondi. Grazie alla funzione di “PartyBoost”, poi, è possibile collegare diversi diffusori compatibili allo speaker per ottenere un audio ancora più potente. JBL Charge 5 offre fino a venti ore di riproduzione musicale ed è in vendita sul sito del marchio a 179,99 euro.

Anche JBL Xtreme 3 è dotato delle stesse tecnologie e funzionalità di Charge 5, garantendo un audio potente e cristallino. Se ne contraddistingue, però, per l’originale tracolla con apribottiglie incorporato, che trasforma JBL Xtreme 3 nel gadget perfetto per i party in-door. Lo speaker è in vendita al prezzo di 299,99 euro.

JBL PartyBox On-The-Go è la cassa perfetta per i festaioli che lasciano il segno. Il dispositivo è infatti dotato di luci LED che pulsano a ritmo di musica e include un microfono wireless JBL e ingresso dedicato per suonare, cantare e ballare con gli amici. JBL PartyBox On-The-Go offre fino a sei ore di riproduzione, include una tracolla imbottita ed è in vendita a 329 euro.

Infine, JBL Boombox 2 non solo offre una esperienza audio incredibile, degna di un festival musicale, grazie alla tecnologia Signature Sound, ma è anche abbastanza potente da garantire un weekend di musica: la sua batteria, infatti, garantisce ventiquattro ore di autonomia. JBL Boombox 2 è in vendita al prezzo di 499 euro.