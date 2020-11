Due mesi fa JBL, una delle più importanti aziende del mercato audio, annunciava le nuove cuffie true wireless e la nuova famiglia di speaker Bluetooth. Quest’oggi JBL Xtreme 3, JBL Go 3 e JBL Clip 4 sono finalmente disponibili a prezzi molto interessanti.

Tanti speaker Bluetooth per ogni gusto

JBL Xtreme 3 rappresenta l’ultima versione dello speaker di fascia alta della compagnia. Con un’autonomia pari a più di 15 ore e un sound stereo potente, lo speaker è adatto per animare piccole festicciole senza temere il contatto con polvere e acqua. Inoltre, grazie alla porta USB, può anche fungere da power bank e ricaricare dispositivi come smartphone e tablet.

Se l’ergonomia è uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda l’acquisto di uno speaker Bluetooth, allora JBL Go 3 potrebbe fare al caso vostro. Con un design rinnovato e caratterizzato da una nuova palette di colori, il cordoncino laterale lo rende perfetto per essere trasportato in giro senza esitazioni. L’autonomia di 5 ore garantisce un ascolto lungo e appagante grazie ad una equalizzazione che premia i bassi, mentre l’impermeabilità IP67 è ideale per portalo sempre con sé senza temere il contatto con l’acqua.

JBL Clip 4 è uno speaker estremante piccolo, compatto, leggere e portatile. La clip robusta e resistente lo rende perfetto per le gite agganciandolo alla cinghia di uno zaino o al manubrio di una bicicletta, mentre la batteria da 10 ore e una potenza audio sbalorditiva, lo rendono perfetto per ascoltare musica senza compromessi.

L’azienda comunica che JBL Xtreme 3, JBL Go 3 e JBL Clip 4 sono disponibili sul mercato tramite il sito ufficiale, ma al momento della stesura dell’articolo non sono ancora inseriti a catalogo. È possibile sarà necessario aspettare qualche giorno prima che lo saranno, ma nel mentre abbiamo i prezzi ufficiali per l’Italia:

JBL Xtreme 3 a 299 euro ;

; JBL Go 3 a 39,99 euro ;

; JBL Clip 4 a 59,99 euro.

