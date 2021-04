JBL Charge 5 è disponibile in Italia: impermeabile, powerbank integrato e altre caratteristiche

In questi ultimi anni, abbiamo assistito al boom degli speaker Bluetooth. Li abbiamo visti sotto gli ombrelloni nelle cocenti giornate estive, tra uno zaino e l’altro nei pomeriggi trascorsi al parco, e agganciati alle tasche dei più giovani in giro per la città. Di speaker Bluetooth ne esistono a bizzeffe, di dimensioni e con caratteristiche diverse a seconda della fascia di prezzo di riferimento. Prodotti di successo sono sicuramente quelli firmati JBL della serie Charge, che proprio in queste ore si è aggiornata includendo il nuovo JBL Charge 5.

Caratteristiche di JBL Charge 5

Rispetto alla generazione precedente, JBL Charge 5 presenta un nuovo design anti-polvere completamente impermeabile e un’esperienza audio ulteriormente migliorata, con una Signature Pro Sound ottimizzata. Il dispositivo è dotato di paraurti in silicone e una più accattivante versione del logo JBL impresso su di una struttura robusta e resistente, ma elegante e adattabile in qualsiasi ambiente.

Lo speaker Bluetooth è dotato di un driver racetrack, un tweeter separato e doppi radiatori passivi che garantiscono un suono chiaro e con bassi molto profondi, per un’esperienza audio di altissima qualità con il JBL Pro Sound. Il dispositivo supporta anche la funzione JBL PartyBoost, che permette di collegare il Charge 5 ad altri speaker portatili JBL compatibili così da amplificare il suono e creare una vera e propria atmosfera da festa.

JBL Charge 5 offre fino a 20 ore di riproduzione musicale e grazie al powerbank integrato è possibile ricaricare lo smartphone o altri dispositivi attraverso la porta USB, per poter godere a lungo della propria musica preferita. A seguire, le caratteristiche chiave di JBL Charge 5.

Design impermeabile e anti-polvere con classificazione IP67

Driver ellittico, tweeter separato e doppi radiatori passivi JBL Bass

Funzione JBL PartyBoost

Streaming Wireless Bluetooth 5.1

Powerbank da 7.500 mAh integrato per ricaricare altri dispositivi tramite USB-Charge Out

Batteria ricaricabile agli ioni di litio che offre fino a 20 ore di riproduzione musicale

Imballaggio ecosostenibile

Disponibilità e prezzi di JBL Charge 5

JBL Charge 5 è disponibile presso rivenditori selezionati nelle colorazioni Nero, Blu, Grigio, Rosso, Verde acqua e Camo al prezzo consigliato di 179 euro.