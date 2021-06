Il notebook Lenovo IdeaPad 5 AMD torna al minimo storico prima del Prime Day di Amazon

Il Prime Day di Amazon è dietro l’angolo, tanti iscritti al programma Prime stanno risparmiando i loro soldi per poter fare grandi affari ma il brand non è particolarmente d’accordo e prova in tutti i modi a farci spendere tutti i nostri risparmi anche prima del grande evento. Anche oggi tante offerte tech da tenere in seria considerazione.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 15 Giugno 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 15 Giugno 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Apple AirPods Pro

Le AirPods Pro sono le cuffie true wireless di riferimento per il settore e sicuramente la scelta migliore per chi ha device Apple. Design iconico con un fit in-ear per l’insonorizzazione tramite cancellazione attiva del rumore ANC. Buona l’autonomia (più di 4,5 ore che arrivano a 24 con il case di ricarica), zero latenza audio/video e zero problemi di connessione. L’audio è molto buono e la qualità in chiamata è la migliore del settore, ovviamente in stereo. Prezzo alto di 230 Euro ad oggi sono la scelta giusta per chi ha un iPhone e non solo, possono essere utilizzate con piacere da chiunque. Le migliori cuffie in ear wireless.

Apple AirPods Pro a 199 euro invece di 279 euro

Lenovo IdeaPad 5 AMD

Ottima proposta di Lenovo che con il suo IdeaPad 5 con AMD Ryzen 5 5500U vuole dare una mano a che non vuole spendere troppo per il notebook ma potersi a casa comunque una macchina affidabile. Si tratta di un 14” con risoluzione FullHD, ci sono 8 GB di RAM già saldati sulla scheda ed un modulo SSD da 256 GB. Buona tastiera, design moderno e un trackpad affidabile chiudono il cerchio di un bel notebook.

Lenovo IdeaPad 5 AMD a 599 Euro invece di 699 Euro

Mini PC Beelink AMD Ryzen 7

Un bel Mini PC con processore AMD Ryzen 7 va in offerta ad un prezzo molto interessante. Si tratta di una soluzione Beelink, un brand che si sta facendo valere nel settore dei mini pc creando sempre delle macchine complete dal punto di vista delle porte ed anche completamente aggiornabili al loro interno. Ed in più, per non farsi mancare nulla anche buoni sistemi di dissipazione in grado di far spingere sempre al massimo i processori.

Mini PC Beelink AMD Ryzen 7 a 678 Euro invece di 799 Euro

Razer Orochi V2

In meno di 60 g, Razer è riuscita ad inserire in Orochi V2 i suoi switch meccanici di seconda generazione, la tecnologia HyperSpeed, il sensore ottico 5K e per non farsi mancare nulla, anche una durata della batteria dichiarata superiore a 950 ore. Non solo, grazie alla personalizzazione con gli Anti-slip Grip Tape ed al tappetino Sphex V3, questo mouse gaming potrebbe essere anche una soluzione per chi sta cercando un mouse wireless super leggero da utilizzare in ufficio ed in mobilità.

Razer Orochi V2 a 88 Euro con disponibilità immediata

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 15 Giugno 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.