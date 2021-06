Mai visto MacBook Pro da 13″ con chip M1 a questo prezzo

L’arrivo dei chip M1 sui computer Apple ha stravolto le carte in tavola nel mondo dei notebook, un po’ come avvenne con il lancio dei primi processore Apple A(x) per gli iPhone. Dalle nostre prove e dalle nostre comparazioni, di cui vi lasciamo un link in calce alla news, si evince come il chip M1 di Apple sia di gran lunga più prestante di quelli Intel integrato nei notebook Apple.

Mai visto il Mac ad un prezzo così basso

Se siete in procinto di cambiare notebook o di acquistarne uno nuovo e siete affascinati dal mondo Mac e da macOS, in queste ore MacBook Pro da 13″ con chip M1 è protagonista di un’offerta mai vista prima su Amazon. Sul colosso dell’eCommerce, infatti, l’ultimo modello di notebook Apple è disponibile al prezzo di 1299 euro, anziché 1709 euro, nella configurazione con 8 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Si tratta di una macchina in grado di offrire grandi soddisfazioni, sempre scattante, anche a pieno carico, con una batteria di lunga durata, display ad alta risoluzione e molto altro.

Acquista MacBook Pro 13″ con M1

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa ai notebook in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori notebook del mese.