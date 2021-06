Il MacBook Air M1 torna di nuovo al suo prezzo più basso su Amazon: ecco tutte le offerte del giorno

Il Prime Day di Amazon arriverà a fine mese ma il brand non si sta riservando le offerte per il grande evento, tutt’altro. Anche oggi Amazon lancia delle offerte decisamente interessanti per il mondo dei notebook, delle build pc ed anche del mondo audio con delle ottime cuffie Bose che calano di prezzo.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 10 Giugno 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 9 Giugno 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Apple MacBook Air M1 256 GB

Ancora lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico più basso su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 256 GB a 999 Euro invece di 1159 Euro

Crucial BX500 1 TB SATA

Questa memoria SSD di Crucial è la più economica sul mercato, è quella da consigliare per chi vuole entrare nel mondo di queste memorie e risvegliare un vecchio pc desktop o notebook. Sebbene sia un modello entry level se dovete sostituire un vecchio HDD le prestazioni saranno notevolmente migliorate. L’interfaccia è SATA 6.0 Gb/s e riesce a raggiungere 540 MB/s in lettura e 500 MB/s in scrittura.

Crucial BX500 1 TB SATA a 87 Euro invece di 103 Euro

Bose Noise Cancelling 700

Tra le migliori cuffie over ear c’è posto anche per le Bose Noise Cancelling 700. Sono comodissime, super leggere e con dei cuscinetti in grado di isolare benissimo e di esaltare ancora di più la presenza della cancellazione attiva del rumore. Il loro punto forte è la qualità audio nettamente sopra la media, sono in grado di offrire una dinamica esaltante ed in grado di mantenersi pulita anche al massimo del volume. Costano un bel po’ ma sono ricercate in ogni singolo aspetto.

Bose Noise Cancelling 700 a 254 Euro invece di 264 Euro

MetallicGear Neo Air ATX

Il MetallicGear Neo Air ATX è un case mid tower molto grande ma non per questo di difficile gestione. Esteticamente tenta di limitare in ogni modo le sue grandi dimensioni con un design non troppo aggressivo se non fosse per la massiccia presenza di led e ventole. I vantaggi però sono quelli di case ATX senza limitazioni, grande possibilità di espansione anche futura, libertà di movimento del trovare il set up perfetto di alcune componenti chiave come il dissipatore. Costa il giusto.

MetallicGear Neo Air ATX a 64 Euro invece di 80 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 10 Giugno 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.