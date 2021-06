Offerte da non perdere all’Esselunga Superstore: ecco gli smartphone in offerta

A partire da oggi e fino al prossimo 23 giugno, presso tutti i negozi Esselunga Superstore è attiva la promozione “Speciale Multimediale ed Elettrodomestici”, iniziativa nel corso della quale sarà possibile acquistare una serie di prodotti a prezzi scontati.

Smartphone in sconto al Superstore Esselunga

Tra i numerosi prodotti in offerta ci sono anche molti smartphone. In questo articolo, noi di TuttoTech abbiamo selezionato le migliori offerte proposte da Esselunga, mentre per i più curiosi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale per scoprire tutti i prodotti in sconto.