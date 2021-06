TIM aggiorna il listino di smartphone a rate per i clienti di rete fissa

TIM ha aggiornato il listino di smartphone che gli utenti di rete fissa possono acquistare a rate con addebito in fattura, inserendo alcuni nuovi telefoni di Samsung, Xiaomi e OPPO.

In particolare, i modelli aggiunti sono tre, ossia Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Oppo A74 5G e Samsung Galaxy A32 5G, che possono essere acquistati a diverse condizioni.

TIM aggiunge 3 smartphone al proprio listino

Queste le condizioni per ciascuno dei tre telefoni:

Xiaomi Mi 11 Lite 5G – 10 euro al mese per 30 mesi senza costi da anticipare

Samsung Galaxy A32 5G – 5 euro al mese per 30 mesi senza costi da anticipare

OPPO A74 5G – 5 euro al mese per 30 mesi senza costi da anticipare

Le novità nel listino TIM dedicato agli smartphone acquistabili a rate dagli utenti di rete fissa con addebito in fattura non finiscono qui, in quanto cambia il prezzo per Samsung Galaxy S21 5G 128 GB (disponibile ora a 23 euro al mese per 30 mesi) e Samsung Galaxy S21+ 5G 128 GB (ora disponibile a 27 euro al mese per 30 mesi).

Viene introdotto nel listino anche Apple iPhone 12 Mini nella colorazione Viola in versione con 128 GB di memoria integrata, disponibile a 28 euro al mese per 30 mesi.

Escono da questo listino, infine, Samsung Galaxy S20 FE 5G e Xiaomi Mi 10 T.

Tra le altre novità del listino TIM vi sono l’inserimento del Monopattino Elettrico TIM Veloce Pro(che può essere acquistato a 13 euro al mese per 30 mesi senza anticipo) e le modifiche dei prezzi dei seguenti tre ripetitori WiFi:

Repeater ZTE ZXHN H196A a 1 euro al mese per 30 mesi (oppure a 29,90 euro)

Repeater ONDA WE1200AC a 1 euro al mese per 30 mesi (oppure a 29,90 euro)

FRITZ!Repeater 2400 a 2 euro al mese per 48 mesi (oppure a 89,90 euro)

