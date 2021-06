Link di Eni Gas e Luce è la soluzione ideale per chi vuole risparmiare sulle bollette

Quello delle bollette è un problema che coinvolge tutte le famiglie italiane, sempre alla ricerca di offerte vantaggiose che permettano di risparmiare. Eni Gas e Luce è nata per soddisfare le esigenze del mercato retail e di quello business, offrendo soluzioni innovative alla ricerca di un modello di consumo sostenibile.

Link è l’offerta ideale per chi cerca un risparmio sui costi e vuole avere tutto sotto controllo tramite computer o smartphone, senza avere necessità di bollette cartacee o pagamenti postali.

Link di Eni Gas e Luce

Link è l’offerta di Eni Gas e Luce che offre uno sconto del 10% sui corrispettivi di gas e luce per i primi 12 mesi, un risparmio consistente fin da subito. Per quanto riguarda la fornitura di gas il prezzo è di 0,1752 euro/Smc, mentre dal secondo anno il prezzo salirà a 0,1971 euro. Per la componente energia elettrica invece è possibile scegliere tra la tariffa monoraria, che prevede un costo di 0,0492 euro/kWh (0,554 dal secondo anno) per tutta la giornata, o la possibilità di scegliere una tariffa bioraria.

In questo caso il costo dalle 8 alle 19 (lunedì-venerdì) è di 0,0527 euro/kWh (0,0593 dal secondo anno) mentre scende a 0,0474 euro/kWh (0,0534 dal secondo anno) dalle 19 alle 8, nei weekend e nei giorni festivi. Questa seconda tariffa è quindi più indicata per chi lavora fuori casa tutto il giorno ed è in casa principalmente la sera e nel weekend.

I prezzi riportati sono quelli praticati agli utenti che decidono di attivare la Bolletta Digitale, con addebito sul conto corrente, garantendosi così un ulteriore Sconto Digitale del 10%. Una scelta green in linea con la filosofia di Eni Gas e Luce, che offre energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperte da Garanzie d’Origine.

Ricordate che il cambio di gestore è facile e “indolore”, nessuna interruzione dei servizi e nessun vincolo. Non avrete costi per l’attivazione dei servizi e se non sarete soddisfatti potrete cambiare nuovamente gestore senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo. A seguire il link per l’attivazione dell’offerta, che può essere fatta esclusivamente online.