Amazon Fresh si espande a Roma: da oggi la spesa è online anche da Pam PANORAMA

Amazon ha appena aggiunto una nuova catena di supermercati alla lista degli store compatibili con il suo servizio Fresh: il servizio di consegna della spesa in giornata, disponibile per i clienti Prime che vivono a Roma, consente ora di fare i propri acquisti anche dallo store Pam PANORAMA.

I clienti Amazon Prime potranno fare la spesa online anche da Pam PANORAMA

Da oggi i clienti Amazon Prime di Roma possono scegliere il servizio di consegna della spesa in giornata su Amazon anche dal supermercato Pam PANORAMA all’indirizzo www.amazon.it/PAMsupermercato oppure dall’app ufficiale Amazon. A Roma i clienti Amazon Prime possono fare la spesa su Pam PANORAMA, dove possono scegliere i loro marchi preferiti scegliendo tra più di 6.000 prodotti e riceverla in consegna nella stessa giornata in finestre di due ore (senza alcun costo) o di un’ora a scelta (al prezzo di 4,99 euro), dalle 10 alle 22, sette giorni su sette.

C’è quindi un motivo in più per attivare il servizio Amazon Prime, soprattutto adesso che il Prime Day è sempre più vicino: infatti da oggi i clienti Amazon Prime, residenti a Roma e in zone limitrofe, potranno fare direttamente online la propria spesa quotidiana anche dallo store Pam PANORAMA.

Amazon Prime | Prova di 30 giorni gratuita