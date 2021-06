Occasione imperdibile per questo aspirapolvere cordless pieghevole, in offerta su eBay

Gli aspirapolvere cordless sono da tempo sulla cresta dell’onda e stanno rapidamente soppiantando i tradizionali aspirapolvere con filo. Oltre a essere decisamente più funzionali, si sposano alla perfezione con gli aspirapolvere robot (qui trova la nostra guida ai migliori modelli sul mercato), visto che puliscono dove questi ultimi non riescono ad arrivare.

Ottima offerta di lancio

Se prendiamo come riferimento gli aspirapolvere cordless di una nota marca, molti potenziali acquirenti sono spaventati dal prezzo elevato, senza sapere che il mercato è ricco di alternative molto più abbordabili e altrettanto valide. Ne è un chiaro esempio Redkey F10, un aspirapolvere che fa il suo debutto oggi sul mercato e che offre soluzioni molto particolari a un prezzo decisamente competitivo.

Si parte da una potenza molto elevata, 23.000 Pa e 140 AW, che permettono di raccogliere qualsiasi tipo di sporco in maniera accurata, qualunque sia la superficie sul quale viene utilizzato. Ottima l’autonomia, grazie a una batteria Samsung da 2.500 mAh, che può essere rimossa, in grado di garantire fino a 60 minuti di autonomia.

Si tratta di un risultato che può essere raggiunto grazie anche alla regolazione automatica della potenza di aspirazione. L’utente può infatti decidere di lasciare all’aspirapolvere il compito di aumentare o diminuire la potenza, per ottimizzare i consumi. Se il pavimento o la superficie da pulire non è sporca verrà applicata la potenza minima, viceversa in presenza di molto sporco la forza aumenterà per una migliore pulizia.

Oltre a queste funzioni, Redkey F10 dispone di due peculiarità: una fila di LED sulla spazzola, per riuscire a vedere lo sporco anche in condizioni di poca luce, sotto ai mobili o negli angoli più bui, e un tubo pieghevole. Non si tratta del classico tubo flessibile già visto su alcuni modelli, quanto piuttosto del tubo di prolunga principale che si piega a 90 gradi premendo un tasto, In questo modo potrete pulire anche sotto ai mobili, anche Quelli più bassi dove il robottino non riesce a infilarsi, senza dover piegare la schiena, con la massima semplicità.

Ricca anche la dotazione di accessori, a partire dalla base di ricarica sulla quale potete appoggiare i ricambi. Oltre alla spazzola principale motorizzata sono presenti alcuni bocchettoni per pulire fessure e divani, per la massima igiene domestica. Semplice ed efficace anche il sistema di svuotamento, mentre i filtri possono essere rimossi con facilità e puliti sotto l’acqua.

In occasione del lancio di Redkey F10 sui mercati internazionali, potete approfittare dell’offerta iniziale che vi permette di risparmiare per 88 euro sul prezzo di listino, con un regalo che può essere richiesto solo per pochi giorni.

Invece di 249,99 euro, da oggi e fino al 15 giugno pagherete l’aspirapolvere cordless 161,99 euro invece di 249,99 euro, su eBay. Ricordate che vedrete un prezzo di 179,99 euro ma una volta inserito il prodotto nel carrello verrà applicato un ulteriore sconto di 18 euro, senza che sia necessario inserire alcun codice sconto.

E fino al 15 giugno acquistando un Redkey F10 riceverete senza alcun costo aggiuntivo uno speaker Bluetooth di Xiaomi, per allietare le vostre feste estive. A seguire il link per l’acquisto su eBay.

Informazione Pubblicitaria