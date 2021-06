Con le offerte Amazon di oggi puoi costruirti mezzo PC con Intel Core i5 e B560

Il Prime Day di Amazon è sempre più vicino ma quando arrivano offerte interessanti non è il caso di attendere. Oggi la selezione si è focalizzata su alcune componenti per una PC Build Intel con scheda madre B560, vanno in sconto anche le RAM e il modulo SSD M.2 NVMe.

Le migliori offerte Amazon oggi 7 Giugno 2021

Intel Core i5-11600K

Sul Core i5 di undicesima generazione Intel ha dato un bel boost con 6 core e ben 12 threads, frequenza base di 3,9 GHz fino a Turbo Boost 2.0 dal valore di 4,9 GHz, TDP che arriva 125 W e 12 MB Smart Cache. Un processore potentissimo in grado di operare al meglio in qualsiasi contesto di utilizzo, il Core i5 diundicesima generazione fa davvero la differenza.

Intel Core i5-11600K a 257 Euro invece di 300 Euro

ASUS Prime B560M Micro ATX

Una buona base di partenza per creare build potenti e interessanti con socket LGA 1200 per processori Intel e chipset B560. Grazie a questa scheda madre di Asus Prime si potrà avere anche una buona espandibilità futura grazie ai quattro slot per le RAM DDR4 con supporto ad alte frequenze, c’è il supporto al doppio modulo M.2 con PCIe (anche 4.0). Economica ma completa.

ASUS Prime B560M Micro ATX a 99 Euro invece di 112 Euro

Corsair Vengeance RGB Pro RAM 16 GB (2 x 8) DDR4

Una configurazione Dual Channel da 16 GB DDR4 (2 x 8) ma queste memorie RAM Corsair sono davvero il top per rapporto qualità-prezzo. Hanno un sistema di raffreddamento proprietario, sono molto veloci grazie alla frequenza da 3600 MHz e promettono delle prestazioni incredibili anche senza settaggi particolari. Sia chiaro costano un po’ ma sono anche tra le più belle.

Corsair Vengeance RGB Pro RAM 16 GB (2 x 8) DDR4 a 104 Euro invece di 150 Euro

Kingston A2000

Un modulo SSD che sulla carta potrebbe sembrare il top da prendere per rapporto qualità prezzo, effettivamente se avete bisogno di tanto spazio lui è tra i migliori SSD m2 ed ha delle prestazioni ottime. Il Kingston A2000 è un modulo con interfaccia PCIe NVMe particolarmente adatto a raggiungere altissime velocità in lettura e scrittura (circa 2200 MB/s lettura e 2000 MB/s in scrittura).

Kingston A2000 a 59 Euro invece di 93 Euro

