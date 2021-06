I pannelli Nanoleaf Elements trasformano la vostra casa con un effetto legno

Da Nanoleaf arriva un nuovo prodotto che farà felici gli appassionati di dispositivi smart home che sono alla ricerca di una soluzione per illuminare un ambiente e, allo stesso tempo, introdurre un elemento di design: stiamo parlando di Nanoleaf Elements.

Si tratta di pannelli LED di forma esagonale che, nel momento in cui vengono spenti, hanno un effetto che ricorda quello del legno, ossia un’alternativa che per molti utenti potrebbe essere decisamente più attraente rispetto alla classica colorazione bianca.

Come funziona il sistema Nanoleaf Elements

Stando a quanto spiega il produttore, questi pannelli con effetto legno sono in grado di donare alla casa una sensazione di eleganza e, allo stesso tempo, di natura e gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra una gamma di opzioni di illuminazione da calda a fredda (1.500 K – 4.000 K) per illuminare il proprio spazio.

In sostanza, a dire di Nanoleaf si tratta di una soluzione appositamente progettata per apparire bella sia da accesa che da spenta, il tutto con la possibilità di gestire le varie opzioni di illuminazione con i comodi comandi touch o direttamente dallo smartphone, grazie all’applicazione realizzata dall’azienda (disponibile sia per i dispositivi iOS che per quelli Android).

Se volete farvi un’idea delle potenzialità di Nanoleaf Elements, non dovete fare altro che guardare il seguente video promozionale:

Tra i punti di forza di Nanoleaf Elements vi sono la possibilità di creare tutte le composizioni che si desidera e la possibilità di visualizzare effetti luminosi anche in base alla musica in riproduzione.

Per ulteriori informazioni su Nanoleaf Elements o per acquistare il prodotto (il prezzo di partenza è 229,99 euro) vi rimandiamo al sito ufficiale, che potete trovare seguendo questo link.

Ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina e potete aggiungere ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day smart home, in modo da essere pronti il 21 e il 22 giugno.