Tutto pronto per l'uscita della serie tv Loki, gratis per gli abbonati

La prima stagione di Loki, la serie prodotta dai Marvel Studios in continuità con i film del franchise, sta per fare il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney+. Arriva dopo Wandavision (15 gennaio) e The Falcon and the Winter Soldier (19 marzo), le prime due serie televisive della fase 4 del MCU (Marvel Cinematic Universe), sotto la direzione di Michael Waldron e Kevin Feige come produttore esecutivo.

A vestire i panni di Loki, dio dell’inganno e fratello adottivo di Thor, è l’attore britannico Tom Hiddleston, vincitore del Golden Globe come miglior attore in una miniserie grazie a The Night Manager (2016). Nel cast figurano anche Owen Wilson, nei panni di Mobius M. Mobius, e Gugu Mbatha-Raw, nel ruolo di Ravonna Lexus Renslayer.

L’uscita della serie televisiva Loki è prevista per il 9 giugno 2021, in anticipo di due giorni rispetto alla data indicata nelle settimane precedenti. Per l’occasione sarà trasmesso il primo dei sei episodi che compongono la prima stagione: l’uscita dei rimanenti cinque è prevista invece nei successivi mercoledì, con la pubblicazione di un nuovo episodio ogni settimana.

Dove vedere Loki gratis

Tutti e sei gli episodi della prima stagione di Loki saranno visibili su Disney+, gratis per gli abbonati. Un’occasione dunque da non perdere per i fan Marvel, e per tutti coloro che hanno la curiosità di scoprire le novità riservate dalla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, dopo le uscite di Wandavision e The Falcon and the Winter Soldier nei mesi scorsi.

Per vedere gratis la serie tv Loki su Disney+ basta sottoscrivere l’abbonamento a 8,99 euro al mese, oppure 89,90 euro all’anno. Dopodiché, è sufficiente collegarsi da computer o da smartphone al servizio streaming on demand e cercare la serie televisiva con protagonista Tom Hiddleston. Una volta trovata, basta un clic (o un tap) sul riquadro raffigurante la locandina di Loki per avviare la riproduzione del primo episodio.

