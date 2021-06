Mac mini M1, monitor e TV LG 4K ed altro tra le migliori Offerte Amazon del giorno

Il Prime Day di Amazon è ormai alle porte ma non è il caso di attendere per le migliori offerte della settimana, il brand sta rilasciando sempre più offerte per ingannare l’attesa del grande evento.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 1 Giugno 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 1 Giugno 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Apple Mac mini M1

Il Mac mini con Apple Silicon M1 è al momento il device con il nuovo processore più economico in circolazione. Si tratta di un mini pc con delle prestazioni fantastiche in grado di portare ad un nuovo livello la produttività di un Mac mini che mai come con il Silicon M1 piò essere considerato una piccola workstation. Se si vuole spendere il giusto per provare Apple Silicon M1, lui è da prendere.

Apple Mac mini M1 a 762 euro invece di 819 euro

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K

Questa soluzione di LG è una delle più pratiche in circolazione, è un monitor da 29″ con risoluzione 4K decisamente adatto alla produttività spinta. Molto interessante il supporto alla tecnologia FreeSync ed anche ad HDR10 sebbene sia un LED IPS. Tra le note di merito c’è un buon set di connessioni e delle casse integrate stereo.

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K a 277 euro invece di 295 euro

LG 55UP77006LB Smart TV LED 4K

LG con il suo smart TV LED è intenzionata a fare sul serio, il brand è una sicurezza per la produzione di televisori. La diagonale è di 55 pollici, decisamente ampia, la risoluzione è 4K con Active HDR. Il design non è particolarmente estremo ma c’è anche una grande cura per la sezione audio con l’equalizzazione Ultra Surround. Il sistema operativo è proprietario ma compatibile con tutti i servizi di streaming e gli assistenti vocali disponibili.

LG 55UP77006LB Smart TV LED 4K a 529 Euro invece di 749 Euro

Sabrent Rocket Q4 SSD M2 NVMe PCIe 4

Memoria SSD NVMe PCIe da 1 TB, questa soluzione Sabrent è una delle migliori sia in termini di prestazioni nude e crude, sia in termini di rapporto qualità-prezzo. In termini di velocità ottimale stiamo parlando di 5000 MB/s in lettura e 4400 MB/s in scrittura, in piena linea con la generazione 4.0 PCIe.

Sabrent Rocket Q4 SSD M2 NVMe PCIe 4 a 139 Euro invece di 189 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 1 Giugno 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.