Un video ci svela cosa sapranno fare le cuffie Sony WF-1000XM4

Si chiamano Sony WF-1000XM4 e sono le nuove cuffie true wireless che il produttore nipponico si appresta a lanciare sul mercato per provare a conquistare chi è alla ricerca di una soluzione di tutto rispetto.

Nelle scorse ore in Rete è stato pubblicato un video promozionale delle nuove cuffie di Sony, la cui commercializzazione dovrebbe riguardare anche i mercati europei.

Le cuffie Sony WF-1000XM4 si mostrano in un video promo

Il video in questione non fa altro che confermare le feature già anticipate dalle indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, a partire da un design curato sin nei minimi particolari e dalla presenza di un processore Sony V1.

E ancora, tra le feature di Sony WF-1000XM4 non mancheranno nuovi driver per un suono più pieno e ricco, il supporto per LDAC e Hi-Res Audio, la tecnologia DSEE EXTREME AI per riprodurre un suono il più vicino possibile a quello della sorgente originale, il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa, sensori a conduzione ossea per rilevare le vibrazioni vocali, una batteria che dovrebbe garantire fino a 8 ore di riproduzione continua con ANC attivato (e 12 ore senza) e che supporta la ricarica wireless, una scocca con certificazione IPX4 (per la protezione dagli schizzi).

Sempre sulla base di quanto è possibile apprendere da tale video, le cuffie Sony WF-1000XM4 potranno vantare anche alcune feature già viste sulle cuffie Sony WH-1000XM4, come la funzione Speak-To-Chat (interrompe automaticamente la riproduzione quando si inizia una conversazione) e il supporto Adaptive Sound Control (consente di regolare i livelli di rumore ambientale in base alla situazione).

Al momento non vi sono informazioni sulla possibile data di lancio sul mercato mentre, per quanto riguarda il prezzo, le nuove cuffie di Sony dovrebbero essere vendute a 279 euro. Staremo a vedere.

