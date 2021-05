XIDU migliora l’ergonomia con alcuni imperdibili accessori

Con l’arrivo della pandemia, che sta ancora flagellando l’intero globo, sono numerose le persone che hanno dovuto rivedere le proprie abitudini lavorative. Sono sempre più le persone che lavorano da casa, magari utilizzando un computer portatile, spesso utilizzando postazioni di fortuna, tutt’altro che ergonomiche.

Da XIDU tante valide soluzioni

XIDU è un brand cinese, specializzato in computer portatili, che ha realizzato una serie di comodi accessori per il lavoro da casa, sia che utilizziate molto il computer portatile, o un tablet, sia che siate dei TikToker e siate spesso davanti a uno smartphone. Oggi vi presentiamo quattro prodotti e una interessante possibilità di portarveli a casa senza spendere un solo euro, grazie a un giveaway.

PhilHolder è lo strumento che non dovrebbe mancare tra gli strumenti di un vero TikToker. È realizzato interamente in metallo, può essere ruotato di 360 gradi e inclinato in qualsiasi maniera, garantendovi sempre l’inquadratura perfetta con il vostro smartphone. È inoltre presente una porta per la ricarica dello smartphone, così da evitarvi spiacevoli sorprese durante la registrazione.

PhilHolder e in grado di reggere smartphone e tablet con schermo fino a 13 pollici, quindi è perfetto anche come stand per leggere o guardare video, o per avere un’anteprima corretta di quello che state registrando. Potete acquistarlo su Amazon a 23,99 euro.

PhilStand invece è lo strumento ideale per chi viaggia spesso per lavoro e non vuole avere troppi ingombri nella borsa del computer. Pensato per notebook fino a 15 pollici, si richiude molto semplicemente e offre sette diverse angolazioni, per soddisfare le necessità e le abitudini di ogni utente.

Nella confezione di vendita è incluso anche un sacchetto dove inserirlo, così potrete metterlo insieme al vostro prezioso notebook senza temere di danneggiarlo o graffiarlo. Potete acquistarlo su Amazon a 15,99 euro.

PhilStand Pro è ancora più evoluto, e può essere utilizzato sia per regolare l’inclinazione che l’altezza del notebook dal piano di lavoro. È pensato soprattutto per chi utilizza tastiera e mouse esterno, che trovano posto al di sotto del notebook permettendo l’uso anche in spazi ristretti.

Da non sottovalutare la funzione di dissipazione del calore, che prolungherà la vita utile del vostro notebook. Potete acquistarlo su Amazon a 39,99 euro.

Chiudiamo con PhilStand Max anch’esso regolabile in altezza, con la possibilità di estenderlo per lavorare in piedi e cambiare posizione durante l’intera giornata. In questo modo lo schermo del portatile sarà sempre alla giusta altezza, e il vostro collo vi ringrazierà.

Può supportare notebook fino a 17 pollici e grazie all’uso di una lega di alluminio è resistente e leggero allo stesso tempo, per essere spostato comodamente. È in vendita su Amazon a 75,99 euro.

Per festeggiare la giornata mondiale dei bambini, XIDU ha organizzato un giveaway, che mette in palio 40 diversi prodotti, Trovate tutti i dettagli, e le istruzioni per partecipare, visitando questa pagina Facebook.

Informazione Pubblicitaria