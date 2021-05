Google ora certifica anche i monitor con il programma Works With Chromebook

All’inizio dello scorso anno Google ha annunciato un programma di certificazione per gli accessori Chrome OS con il badge “Works With Chromebook”. Oggi l’azienda di Mountain View ha annunciato senza cerimonie che ora anche i monitor fanno parte del programma.

Il programma Works With Chromebook di Google certifica un monitor di HP

Secondo un’e-mail di oggi rivolta ai clienti, il primo monitor certificato Works With Chromebook è il modello HP M27fd che integra un pannello IPS 16:9 da 27 pollici con risoluzione 1920×1080.

Le porte I/O includono 1 VGA, 1 USB Type-C (modalità alternativa DisplayPort 1.2, potenza erogata fino a 65 W), 2 USB-A 3.2 di prima generazione e 2 HDMI 1.4 con supporto HDCP.

Altre caratteristiche del monitor HP M27fd includono AMD FreeSync, antiriflesso e modalità luce blu a bassa intensità. La maggior parte della componentistica è alloggiata nella parte inferiore del display per aumentare l’area con un profilo sottile.

Il monitor è agganciato a un supporto da scrivania robusto con una base caratterizzata da un design a soli contorni.

Il monitor HP M27fd ha un prezzo di circa 222 dollari, ma non sembra ancora essere disponibile negli Stati Uniti, inoltre al momento non ci sono informazioni circa una disponibilità del prodotto in altre regioni.

Con l’occasione vi ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative ai monitor in modo da essere pronti durante il periodo promozionale! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori monitor del mese.

Fonte