Film, serie e show di Sky a 9,99 euro per due mesi con l’offerta NOW

Sky continua a spingere sulla sua piattaforma di streaming NOW e propone una nuova offerta per il pacchetto Cinema & Entertainment, che ne permette la visione per due mesi a meno del prezzo di una normale mensilità.

Offerta NOW: Cinema & Entertainment a 9,99 euro per due mesi

Normalmente il pass Cinema & Entertainment di NOW ha un costo di 14,99 euro al mese, ma fino al 30 maggio 2021 è possibile sfruttare un’offerta che consente di avere accesso a film, serie TV e show di Sky per due mesi a 9,99 euro: praticamente meno di 5 euro al mese. L’iniziativa è valida solo per i nuovi clienti e non include il pass Sport, che ha un costo di 29,99 euro al mese.

Il pass in promozione permette di accedere a più di 1000 film on demand come Zack Snyder’s Justice League e Le Streghe, le produzioni Sky Original come Domina, le serie TV più famose, come The Undoing, e gli show più attesi, come X Factor. In più anche i documentari targati National Geographic, History e Sky Arte.

Terminati i due mesi in offerta, il rinnovo avrà un costo di 14,99 euro al mese, ma sarà possibile eventualmente disdire entro le 24 ore precedenti alla scadenza. Vi ricordiamo che NOW risulta visibile su smart TV, NOW Smart Stick, Fire TV, Chromecast, PC, smartphone, tablet, console, Vodafone TV e TIMVISION Box.

Per attivare l’offerta NOW o per saperne di più potete seguire il link qui sotto:

