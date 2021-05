Le Offerte Amazon di oggi sono per chi vuole spendere poco: le cuffie Marley costano meno di 25 euro

Le Offerte Amazon di oggi sono per chi vuole spendere poco: le...

Cresce l’attesa per il Prime Day di Amazon, ormai il grande evento è sempre più vicino ma fortunatamente il colosso delle vendite online non ci lascia a bocca asciutta e ci regala ancora tante belle offerte tech.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 26 Maggio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 26 Maggio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Marley Positive Vibration 2

Le Marley Positive Vibration 2 sono delle cuffie on-ear davvero interessanti per rapporto qualità-prezzo. Hanno una costruzione fatta con materiali riciclati e attenti alla sostenibilità ambientale, cuscinetti e archetto abbastanza morbidi ma non tanto da permettere ascolti molto lunghi senza sentire un fastidio di pressione. Dal punto di vista della resa sonora sono delle cuffie entry level molto valide con dei driver da 40 mm in grado di essere adatti a qualsiasi genere.

Marley Positive Vibration 2 a 25 Euro invece di 39 Euro

Crucial BX500 240 GB SATA

Questa memoria SSD di Crucial è la più economica sul mercato, è quella da consigliare per chi vuole entrare nel mondo di queste memorie e risvegliare un vecchio pc desktop o notebook. Sebbene sia un modello entry level da “soli” 250 GB se dovete sostituire un vecchio HDD le prestazioni saranno notevolmente migliorate. L’interfaccia è SATA 6.0 Gb/s e riesce a raggiungere 540 MB/s in lettura e 500 MB/s in scrittura. La versione da 240 GB costa circa 33 Euro.

Crucial BX500 240 GB SATA a 29 Euro invece a 40 Euro

Honor Magic Watch 2

Cala anche uno smartwatch dal design intrigante come Honor Magic Watch 2. Si tratta di un wearable in grado di tenere traccia delle attività sportive svolte e di alcuni parametri vitali grazie alla presenza del lettore di battito cardiaco in grado anche di leggere il livello di ossigeno nel sangue. Molto bello il display Amoled da 1,39″ che regala colori brillanti ed una buona visibilità in ogni condizione di luce, anche all’aperto.

Honor Magic Watch 2 a 127 Euro invece di 149 Euro

Huawei Band 6

Huawei Band 6 è una smartband molto interessante per via del suo design allungato che la rende particolarmente adatta alla visualizzazione delle informazioni delle attività sportive e dei parametri vitali. Il display è un Amoled da 1.5″ che permette la lettura delle notifiche. Ottima la possibilità di tracciare più di 85 tipi di allenamento ma ciò che colpisce è anche la durata della batteria di 14 giorni.

Huawei Band 6 a 55 Euro invece di 59 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 26 Maggio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.