Acer Nitro 5 con RTX 3060 è in pronta consegna ma non è la sola buona occasione delle Offerte Amazon di oggi

Acer Nitro 5 con RTX 3060 è in pronta consegna ma non...

Le migliori offerte Amazon oggi 25 Maggio 2021

Acer Nitro 5

Il nuovo Acer Nitro 5 con Intel Core i5-10300h e scheda video dedicata RTX 3060 con 6 GB è super interessante. Non solo cpu+gpu, anche il display è degno di merito, si tratta di un 15.6 con refresh rate a 144 hz in grado di sfruttare tutti gli fps che la 3060 può generare. Va di poco fuori budget ma ha un ottimo sistema di dissipazione, è completamente aggiornabile e poi c’è una 3060 con ray tracing e dlss, è davvero il massimo.

Samsung Crystal UHD 4K

Samsung entra in gioco con una smart TV dalla qualità elevatissima. Si tratta di una tv Samsung da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD con supporto HDR10 e tecnologia Dynamic Crystal Color che in coppia con la funzione UHD Dimming è in grado di ottimizzare nitidezza e livelli di nero/bianco per regolare il contrasto in maniera fine. Le funzioni esclusive sono tantissime, ci sono ottimizzazioni per i gamer, c’è il supporto ad Alexa e Google Assistant, c’è la compatibilità con Apple AirPlay 2 ed, ovviamente, l’ecosistema Samsung con Bixby.

Razer DeathAdder Essential

Uno dei migliori mouse gaming economici in grado di soddisfare un po’ tutti. Razer con il suo DeathAdder Essential riesce a mantenere un prezzo basso senza rinunciare a 6400 dpi nativi e la personalizzazione software di Razer. Ha tutto ciò che serve per iniziare ad approcciarsi a questo genere di mouse e a capire che tipo di modello si è più inclini, il tutto senza spendere cifre troppo impegnative.

JBL Flip 5

JBL Flip 5 è uno speaker bluetooth molto potente in grado di regala ben 20 W di qualità. Ha un design fresco, moderno e giovane, è particolarmente adatto ad essere portato dovunque tanto da essere certificato IPX7. Anche l’autonomia impressiona positivamente, ben 12 ore con una singola ricarica. Come tutte le casse bluetooth di una certa fascia, può sincronizzarsi con altri speaker JBL Flip 5.

