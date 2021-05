C’è tanta scelta tra le migliori offerte Amazon del giorno: protagonista Lenovo con IdeaPad Flex 5 AMD

Il Prime Day di Amazon si avvicina ma il colosso non ha intenzione di far attendere il grande evento con calma e continua a proporre offerte su offerte ogni giorni più interessanti.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 20 Maggio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 20 Maggio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Lenovo IdeaPad Flex 5 ha delle specifiche tecniche aggiornatissime con il processore AMD Ryzen 7 5700U, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe da 512 GB. Il design convertibile con display da 14″ FullHD non è super sottile ma è comunque molto pratico ed ottimizzato con due speaker posti vicino la tastiera per essere versatili sia in modalità notebook che tablet.

Lenovo IdeaPad Flex 5 a 819 Euro invece di 949 Euro

Logitech G PRO Cuffia Gaming

Le Logitech G PRO sono delle cuffie da gioco davvero interessanti per rapporto qualità-prezzo. Hanno una costruzione validissima con cuscinetti e archetto molto morbidi tanto da permettere sessioni di gaming molto lunghe senza sentire un fastidio di pressione ed eccessiva sudorazione. Dal punto di vista della resa sonora sono delle cuffie davvero valide, hanno il microfono ben calibrato e sono multipiattaforma.

Logitech G PRO Cuffia Gaming a 78 Euro invece a 103 Euro

Meross Ciabatta Intelligente

La ciabatta intelligente Meross è tra le più diffuse ed apprezzate in circolazione. Ha un design carino, è costruita bene ed è sicuramente in grado di reggere nel tempo tutte le difficoltà che si possono incontrare in casa. Esiste in vari formati, quello più economico comprende 3 prese indipendenti e 4 USB. C’è l’applicazione di controllo che si scarica dagli store ufficiali e c’è il pieno supporto ad Assistant ed Alexa. Questa presa wifi funziona benissimo ed è la migliore per rapporto qualità-prezzo.

Meross Ciabatta Intelligente a 24 Euro invece di 32 Euro

iRobot Roomba i3+552 Robot aspirapolvere

Un bel robot aspirapolvere di fascia alta da parte di iRobot, un grand che negli anni si è dimostrato super affidabile per quanto riguarda la produzione di aspirapolveri smart. il suo Roomba i3 si muove in maniera autonoma per la casa mappando l’appartamento, si può controllare tramite assistenti vocali e dopo aver pulito casa torna alla base per scaricarsi di quanto accumulato in maniera autonoma.

iRobot Roomba i3+552 Robot aspirapolvere a 599 Euro invece di 699 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 20 Maggio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.