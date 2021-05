OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition sta arrivando

Fan di Harry Potter, siete qui? Abbiamo una buona notizia per voi, anzi. Diciamo una duplice buona notizia per voi, se siete anche fan di OnePlus. In tal caso, bingo! OnePlus starebbe lavorando a una particolare edizione del suo OnePlus Watch dedicata proprio a Harry Potter che vedrà, tra l’altro, dei bellissimi quadranti ispirati alle case della saga.

A scoprire la novità in arrivo sono stati i ragazzi di OxygenUpdater che, analizzando il codice dell’ultima versione dell’applicazione OnePlus Health, hanno individuato sei nuovi quadranti ispirati al mondo di Harry Potter.

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition in arrivo

L’aggiornamento in sé non porta alcuna novità sostanziale per gli utenti: OnePlus non ha ancora menzionato nulla a riguardo, mentre un breve log delle modifiche condiviso su APK Mirror non menziona neppure alcune delle più importanti correzioni che l’azienda ha promesso, come il monitoraggio del sonno attivo e funzionante al cento per cento.

Dietro le quinte dell’aggiornamento, però, si cela quello che potrebbe rivelarsi un progetto in edizione limitata sul quale OnePlus starebbe lavorando. Il codice dell’ultima versione dell’app nasconde sei quadranti, quattro dei quali dedicate alle case dei Corvonero, dei Grifondoro, dei Serpeverde e dei Tassoverde. Un altro quadrante raffigura il castello di Hogwarts e un altro lo stemma della scuola.

I quadranti sono accompagnati da stringhe di codice che menzionano esplicitamente “Harry Potter Limited Edition”, per cui queste watchface saranno disponibili esclusivamente per il OnePlus Watch dedicato. Tuttavia, a quanto pare questo nuovo OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition sarà venduto, almeno inizialmente, solo in Asia.

Che possa arrivare anche in Europa? Chissà, però non è certamente una possibilità da escludere.