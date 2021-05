Il Mini PC AMD Ryzen e il notebook Lenovo AMD Ryzen sono tra le migliori offerte Amazon del giorno

Sembra proprio che Amazon stia creando tanto hype per il Prime Day con delle offerte che già ora sono decisamente interessanti. In fondo, ogni giorno su Amazon c’è una nuova offerta ed in realtà non c’è bisogno di attendere per forza il Prime Day per fare affari.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 19 Maggio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 19 Maggio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Beelink GTR Mini PC AMD Ryzen

Il mini PC Beelink GTR con processore AMD Ryzen 5 3550H è davvero una bella macchina. Il processore integrato è quello della serie H con TDP elevato, questo permetterà al mini pc di esprimersi al meglio delle sue possibilità non andando mai a limitare le prestazioni. Per il resto si tratta di una macchina completissima con tante porte a disposizione, buone connessioni come il Wi-Fi 6 e cosa da non sottovalutare, è completamente aggiornabile.

Beelink GTR Mini PC AMD Ryzen a 599 Euro con disponibilità immediata

Lenovo IdeaPad 5 AMD

Ottima proposta di Lenovo che con il suo IdeaPad 5 con AMD Ryzen 5 5500U vuole dare una mano a che non vuole spendere troppo per il notebook ma potersi a casa comunque una macchina affidabile. Si tratta di un 14” con risoluzione FullHD, ci sono 8 GB di RAM già saldati sulla scheda ed un modulo SSD da 256 GB. Buona tastiera, design moderno e un trackpad affidabile chiudono il cerchio di un bel notebook.

Lenovo IdeaPad 5 AMD a 629 Euro invece a 699 Euro

Samsung 980 Pro NVMe PCIe 256 GB

Il nuovo SSD PCIe 4.0 NVMe di Samsung nelle migliori condizioni esprime una velocità di lettura sequenziale di 7000 MB/s e una scrittura sequenziale di 50o0 MB/s. Velocità assurde raggiungibili solo attraverso una configurazione precisa ma comunque impressionante grazie alla gestione del calore guidata da Dynamic Thermal Guard e dal software Samsung Magican per tenere sotto controllo ogni singolo aspetto della memoria andando a mantenere il modulo sempre aggiornato. Un modulo fantastico, dal prezzo alto ma giustificato dalle prestazioni che si possono raggiungere.

Samsung 980 Pro NVMe PCIe 256 GB a 69 Euro invece di 80 Euro

Hisense Smart TV ULED Ultra HD 4K 50″

Hisense è in grado di proporre al mercato una smart TV da ben 50 pollici con risoluzione Ultra HD 4K con Dolby Vision HDR. Il rapporto qualità-prezzo è eccellente, considerando anche il design borderless elegante e moderno si può tranquillamente affermare che non c’è nulla che non vada in questa smart TV. Il sistema operativo è sempre proprietario ma compatibile con Netflix, Prime Video, Dazn, TimVision e tante altre piattaforme. Hisense ha sviluppato anche una Scene Recognition basata su Intelligenza Artificiale in grado di ottimizzare audio e video in maniera totalmente automatica.

Hisense Smart TV ULED Ultra HD 4K 50″ a 549 Euro invece di 799 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 19 Maggio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.