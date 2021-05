Bella, pieghevole, bi-ammortizzata ed elettrica: a questa e-bike non manca proprio nulla

Con il ritorno della bella stagione, e l’imminente allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia, torna la voglia di uscire all’aria aperta per fare un po’ di movimento. Per gli appassionati di bici, soprattutto per quelli che devono ancora rimettersi in forma, ecco un’offerta interessante.

Samebike LO26 WHFT

Grazie all’offerta di TomTop, il noto store online cinese, potete portarvi a casa la bellissima Samebike LO26, molto dotata dal punto di vista tecnico. È pieghevole, per cui risulterà più agevole anche il trasporto in auto. La bici è dotata di un motore elettrico d a 48V e 500 W, con cambio Shimano a 21 velocità e assistenza alla pedalata.

Grazie alla batteria da 10 Ah è possibile raggiungere circa 80 Km di autonomia in modalità assistita, mentre in modalità completamente elettrica l’autonomia scende a circa 30 Km. Sul manubrio è presente uno schermo LCD che mostra la modalità attiva, la velocità, la distanza percorsa e il livello della batteria. Quest’ultima si ricarica completamente in circa 4 ore.

Samebike LO26 è una bici pensata soprattutto per il fuoristrada: ruote da 26 pollici ma soprattutto doppia sospensione, frontale e posteriore, per il massimo comfort durante le discese più spericolate. È comunque possibile bloccare la sospensione anteriore, funzione molto utile soprattutto quando vi spostate sull’asfalto, per evitare oscillazioni e un dispendio energetico elevato. Non è trascurato il fronte della sicurezza, con due freni a disco che garantiscono spazi di frenata ridotti.

Tutt’altro che trascurabile il peso, che arriva a 30 Kg, il che rende questa bici ideale soprattutto per attività come il downhill o il cross country, dove l’assistenza alla pedalata sarà di grande aiuto. Se Samebike LO26 è il modello che stavate cercando, affrettatevi perché la promozione è valida solo fino a esaurimento scorte.

Potete averla a 754,99 euro, con spedizione gratuita dai magazzini tedeschi, nella colorazione bianca o nera. A seguire il link per l’acquisto.

