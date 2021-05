Samsung lancia l'app Galaxy Buds per Windows 10

Dopo aver rilasciato un’app SmartThings la scorsa settimana, il colosso sudcoreano ha rilasciato un’app per Windows 10 che consente di controllare del cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds.

Dopo averla installata tramite Microsoft Store, l’app Galaxy Buds semplifica il processo di associazione delle cuffie a un notebook Samsung, a un PC oppure a qualsiasi altro dispositivo che esegue Windows 10 e supporta il Bluetooth.

L’interfaccia dell’app presenta un design simile a quello della serie Samsung Galaxy, con i pulsanti per la regolazione dei controlli relativi alla cancellazione del rumore ANC, l’equalizzatore e l’esecuzione di aggiornamenti software per le cuffie.

Purtroppo al momento l’app Galaxy Buds per Windows 10 è compatibile solo con le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro. Il produttore afferma che il supporto per Samsung Galaxy Buds Live e Galaxy Buds+ arriverà a breve nell’app per il sistema operativo di Microsoft.

