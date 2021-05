Tencent entra nel cloud gaming con un doppio controller

Mentre Google Stadia ha provato a portare i giochi da salotto sui dispositivi mobili, il colosso dell’intrattenimento Tencent intende fare l’opposto.

L’azienda cinese sta per lanciare un servizio di cloud gaming fruibile attraverso un controller rivoluzionario caratterizzato da due layout intercambiabili.

Il controller di Tencent sembra innovativo

Il controller mostrato da Daniel Ahmad viene fornito con due pulsantiere facilmente intercambiabili. La prima offre una disposizione dei controlli standard, mentre la seconda presenta un layout che si adatta ai principali videogiochi per dispositivi mobili sviluppati dalla società come Arena of Valor, League of Legends: Wild Rift e Diablo Immortal.

L’obiettivo di Tencent è di portare sul grande schermo del salotto i titoli più importanti del suo impero videoludico che può contare su oltre 700 milioni di giocatori solo in Cina.

Al momento i dettagli scarseggiano, pertanto non è ancora noto il prezzo di questo doppio controller e nemmeno se sarà possibile utilizzare il proprio smartphone con questo servizio di gioco in streaming.

Nella classifica mondiale dei giochi mobili più redditizi di Aprile 2021 ci sono due titoli di Tencent nelle prime due posizioni. Il gioco che ha totalizzato il maggior incasso è stato Honor of Kings con ben 258,8 milioni di dollari di spesa dei giocatori, mentre al secondo posto si è classificato il sempreverde PUBG Mobile con 237,7 milioni di dollari di entrate lorde.

