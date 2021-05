Samsung spiega come pulire correttamente le cuffie Galaxy Buds

Samsung ha appena pubblicato una guida su uno dei suoi portali per spiegare come pulire adeguatamente le cuffie Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+ e Galaxy Buds Pro.

Questa guida non sembra arrivare a caso, in quanto è stata pubblicata non molto tempo dopo che i media statali in Cina hanno riferito che le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro rappresentavano una potenziale causa di infiammazione dell’orecchio per alcuni utenti.

Samsung non fa menzione di queste accuse nella sua recente guida, tuttavia il tempismo con cui è arrivata suggerisce una relazione con esse.

Samsung suggerisce di pulire le cuffie prima di indossarle

Le raccomandazioni di Samsung descrivono in dettaglio come gli utenti dovrebbero prima rimuovere delicatamente le cuffie e pulire la copertura a rete dell’altoparlante.

L’azienda consiglia inoltre agli utenti di assicurarsi che i condotti dell’aria siano puliti su Galaxy Buds+ e Galaxy Buds Pro, infine la società consiglia di utilizzare un tampone per pulire i contatti per la ricarica sia sull’astuccio che sulle cuffie.

Sembra che il colosso sudcoreano stia suggerendo agli utenti di disinfettare le cuffie prima di indossarle e sollevare eventuali reclami relativi all’infiammazione dell’orecchio, tuttavia potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza temporale.

