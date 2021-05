Musica en plein air con il nuovo speaker wireless portatile Pill+ di Beats

La primavera è entrata nel vivo e l’estate si avvicina, con tante possibilità di passare le giornate all’aria aperta. Proprio a questo ha pensato Beats by Dr. Dre, che lancia il nuovo speaker wireless portatile Pill+ con connettività Bluetooth. Scopriamolo insieme.

Beats Pill+ è il nuovo speaker wireless per portare la musica ovunque

Beats Pill+ è uno speaker wireless portatile dal design compatto che funge anche da stazione di ricarica per lo smartphone. Dotato di un sistema di crossover attivo a due vie che ottimizza il campo sonoro stereo per un’ampia gamma dinamica, si connette con i dispositivi dotati di Bluetooth attraverso una connessione “pair and play” oppure attraverso il cavo e la presa per il jack da 3,5 mm.

Mette a disposizione un’autonomia di 12 ore e un cavo Lightning, che permette una ricarica in tre ore. Grazie alla resa vocale migliorata, lo speaker consente di fare e ricevere chiamate in vivavoce, mentre l’app Beats Pill+ (solo “Beats” per Android) permette di cambiare modalità e aggiungere eventualmente un secondo altoparlante per un’esperienza di ascolto in compagnia. Risulta compatibile con i sistemi operativi a partire da iOS e iPadOS 14, macOS 11, watchOS 7, tvOS 14 e Android 8.0 Oreo.

Beats Pill+ è già disponibile all’acquisto nelle tre colorazioni Bianco, Rosso e Nero al prezzo suggerito di 199,95 euro.

