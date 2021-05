Samsung e Huawei hanno grandi novità per i loro prossimi smartwatch

Nonostante i grandi problemi che l’affliggono, Huawei sta cercando in tutti i modi di rimanere rilevante sul mercato. L’azienda cinese infatti dovrebbe lanciare nel prossimo futuro un nuovo smartphone flagship e un nuovo smartwatch. Samsung al contrario gode di un momento particolarmente proficuo dal punto di vista degli smartphone e di ricerca tecnologica in generale. Ciò che manca da un po’ di tempo però è un nuovo smartwatch, anche se la cosa sembra stia per cambiare.

Su Galaxy Watch 4 dovrebbe girare Wear OS con skin One UI

I rumor arrivati fin’ora sul nuovo Galaxy Watch 4 parlavano, per la maggior parte, di una Samsung determinata ad abbandonare Tizen (attuale sistema operativo di tutti gli smartwatch della casa sudcoreana) per passare a Wear OS. Secondo i ragazzi di Sammobile, questo dovrebbe concretizzarsi, grazie all’adozione del sistema operativo di Google con una versione personalizzata per smartwatch di One UI 3.1. È possibile che Galaxy Watch 4 arrivi in tre versioni differenti sul mercato, di cui una più elegante e una (Active) più sportiva.

I codename per questi 3 wearable sono Wise, Fresh e Lucky. Wise dovrebbe essere dotato di un design più “classico” con una cornice rotante mentre gli altri due dovrebbero essere i modelli più sportivi. Esteticamente sia il sistema operativo che i device dovrebbero essere piuttosto simili a ciò che abbiamo visto da Samsung fin’ora, pur essendo differenti alla base. Nonostante le feature siano piuttosto simili, l’interfaccia grafica di Galaxy Watch 4 dovrebbe cambiare leggermente rispetto al passato, rendendola più semplice da utilizzare.

Una delle nuove feature di cui lo smartwatch dovrebbe essere dotato sarà la possibilità di diventare una sorta di walkie talkie, dando la possibilità all’utente di inviare messaggi vocali corti a chiunque, cosa che è in grado di fare anche Apple Watch. Galaxy Watch 4 potrebbe esser presentato a luglio assieme ai foldable di Samsung.

Huawei dovrebbe presentare il suo primo smartwatch in grado di misurare la pressione sanguigna

He Gang, presidente della divisione Handset di Huawei ha annunciato che il primo loro smartwatch in grado di misurare la pressione sanguigna ha superato il test per la registrazione come dispositivo medico in Cina. Il prossimo step per la casa cinese dovrebbe essere la conduzione di test clinici con istituti professionali per avere una migliore comprensione di quanto il device wearable sia accurato nelle sue misurazioni effettuate sul polso degli utenti.

Questo nuovo device dovrebbe arrivare nella seconda parte di quest’anno ed è stata condivisa da Gang un’immagine che mostra uno smartwatch dotato di due tasti e informazioni riguardanti la pressione dell’utente sullo schermo. Non è comunque dato sapere se questo sarà l’effettivo design finale del nuovo device. In ogni caso questa feature se dovesse essere confermata come efficace e corretta sarebbe un’ottima aggiunta per il segmento wearable di Huawei.

Questo dovice dovrebbe infatti aiutare chi soffre di ipertensione, tema di cui Huawei si sta occupando insieme ad altri studi sulla salute delle persone che coinvolgono il monitoraggio costante della temperatura corporea per capire se qualcosa di anomalo sta accadendo al nostro corpo e il monitoraggio delle malattie al cuore tramite l’analisi dell’ECG fornito dagli smartwatch Huawei.