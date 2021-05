Da Euronics è arrivato il “Tecnoshow”: sconti fino al 40% su tanti prodotti d’elettronica

Sono questi giorni ricchi di offerte in casa Euronics: è stato infatti lanciato la nuova promozione online Tecnoshow, che offre sconti fino al 40% e, in alcuni casi, il finanziamento a tasso zero su una selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non mancano tablet Android e notebook.

Le migliori offerte “Tecnoshow” di Euronics

La promozione di Euronics, valida solo online fino al 2 giugno 2021, propone davvero delle buone offerte su un gran numero di prodotti hi-tech, soprattutto tablet Android e notebook, per i quali è inclusa (almeno per gli articoli evidenziati) la consegna standard gratuita presso il proprio domicilio. La categoria più “ricca” di promozioni è quella dell’informatica, a cui si aggiungono anche – ma ne sono pochi – sconti interessanti su tablet Android.

Offerte tablet

Offerte convertibili 2 in 1 e notebook

I prodotti di tecnologia in promozione fino al 2 giugno 2021 non sono pochi, per cui il nostro spassionato consiglio è quello di visitare la pagina dedicata, dove ci sono anche monitor per PC e All-in-One. Allora voi siete interessati? Se sì, qual è il prodotto su cui avete messo gli occhi?