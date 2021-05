Sony annuncia due nuove colorazioni per il controller DualSense

Attualmente il controller DualSense è disponibile nell’unica combinazione di colori bianco e nero per abbinarsi al look della Playstation 5, ma ora Sony ha finalmente deciso di offrire due opzioni alternative.

Il colosso giapponese ha annunciato le sue prime nuove varianti di colore per il controller DualSense di PS5: un modello “rosso cosmico”, che presenta un design bicolore rosso e nero, e una versione “nero mezzanotte” che ricorda la tinta del controller standard di PS4.

Il bianco rappresenta una novità per il marchio Playstation, mentre la nuova opzione scura sfoggia ancora un design bicolore con due diverse tonalità di nero.

Al momento Sony ha annunciato nuovi colori solo per il controller, ma sebbene la console PS5 disponga di frontalini rimovibili, è possibile che in futuro la società introduca sul mercato anche degli accessori con queste nuove colorazioni. In ogni caso le alternative di terze parti non mancano.

Disponibilità e prezzi dei nuovi controller DualSense

Le due nuove combinazioni di colori per il controller DualSense dovrebbero essere disponibili per l’acquisto a partire dal mese prossimo, tuttavia Sony afferma che le date dipenderanno dai singoli rivenditori.

Il prezzo non è stato ancora annunciato, ma non dovrebbe discostarsi da quello del controller standard che di listino costa 69,99 euro.

Ovviamente l’articolo per ora può interessare solo i pochi fortunati possessori di una PS5 che, come ammette Sony stessa, potrebbe essere difficile da vedere sugli scaffali fino al 2022.

